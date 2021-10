Britse supermarkten vullen lege schappen met foto’s van ontbrekende producten

Wortels, druiven, sinaasappels, afwasmiddel – winkelend publiek deelt online volop beelden van de vervangende foto’s. Beeld twitter

Britse supermarkten ondervinden steeds meer hinder van personeelstekorten, onder meer bij vrachtwagenchauffeurs en distributiecentra. Meer en meer producten kunnen niet of alleen met vertraging worden geleverd. Het gevolg, in ieder geval op lange termijn: lege schappen.

Althans, dat zou je zeggen. Maar dat is buiten inventieve Britse supermarktmanagers gerekend. Zij hebben de lege schappen gevuld met foto’s van de missende producten. Alles liever dan een leeg schap, lijkt de gedachte.

Wortels, druiven, sinaasappels, afwasmiddel – winkelend publiek deelt online volop beelden van de vervangende foto’s. ‘Geweldig dat zulke grote asperges bij ons groeien,’ schrijft iemand op Twitter bij een foto van duidelijk uitvergrote asperges. ‘Het is vast ons klimaat.’

De maatregelen mogen hapsnap overkomen, maar volgens retailanalist Bryan Roberts is er wel degelijk sprake van beleid. “Foto’s in de schappen zijn steeds gebruikelijker aan het worden,” zegt hij in The Guardian. “Dat komt niet alleen door tekorten, maar ook omdat sommige winkels simpelweg te groot zijn.”

Roberts wijst erop dat vooral winkels met een breed aanbod worden getroffen. De Britse keten Tesco biedt bijvoorbeeld tien keer meer producten aan dan de Lidl en de Aldi. Het is makkelijker om de aanvoer van dat selecte aanbod te verzekeren, zegt Roberts. Daarom kiezen ook sommige andere supermarkten nu (tijdelijk) voor een beperkter aanbod. Liever genoeg tubes mayonaise van één merk, dan te weinig van zes verschillende merken.

Bovendien verkocht Tesco tot voor kort ook tv’s en andere elektronica. Door de opkomst van online winkels zijn ze daar deels mee gestopt. Het resultaat: de plekken waar de tv’s stonden, zijn leeg.

Of de tekorten binnenkort voorbij zijn, is maar de vraag. De Britse economie worstelt met een mix van aantrekkende vraag na de coronapandemie en de brexit.

De problemen spelen bovendien niet alleen bij supermarkten: een van de grootste Britse speelgoedketens, The Entertainer, waarschuwde al voor tekorten met kerst. Vooral Barbiepoppen vliegen over de toonbank.