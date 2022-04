Britse staatssecretaris stapt op wegens coronaboete premier Johnson

Tegenstanders van Boris Johnson demonstreren voor zijn ambtswoning in Londen. Beeld Tolga Akmen/AFP

In totaal zijn meer dan vijftig boetes uitgeschreven voor borrels en feestjes tijdens de lockdowns. Naast de premier zijn ook zijn vrouw Carrie en minister Rishi Sunak van Financiën beboet. De premier bood dinsdag opnieuw zijn excuses aan, maar verdedigde ook weer zijn gedrag.

Wolfson schrijft in zijn ontslagbrief aan Johnson de ‘herhaaldelijke overtredingen’ en ‘schendingen van het strafrecht’ te betreuren. Hij laat weten dat het niet alleen gaat om wat er is gebeurd, maar ook om de officiële reactie op het schandaal. ‘Aangezien we over deze zaken van mening verschillen, moet ik u vragen mijn ontslag te aanvaarden’, schrijft Wolfson.

Johnson liet weten dat hij met ‘spijt’ de brief in ontvangst heeft genomen en bedankt Wolfson voor zijn diensten. “De regering heeft geprofiteerd van uw jarenlange juridische ervaring,” aldus de premier.

De Britse premier lag begin dit jaar zwaar onder vuur door partygate, maar te weinig partijleden keerden zich tegen hem om een vertrouwensstemming af te dwingen. Ook nu is er intern kritiek op Johnson. De Britse krant The Guardian schrijft dat sommige parlementariërs wederom willen dat Johnson opstapt, maar ook dat een deel is teruggekomen van die oproep, vanwege de oorlog in Oekraïne.