Britse regering wil personeelstekort oplossen met tijdelijke werkvisa

Aan de pomp van een tankstation in Leicestershire hangt een kartonnen bord op met de mededeling dat er geen brandstof verkrijgbaar is. Beeld REUTERS

Door het nijpende chauffeurstekort in het land zijn er benzinetekorten. Van de ruim 8000 pompstations in Groot-Brittannië zijn er naar schatting tientallen gesloten, omdat ze niet bevoorraad kunnen worden. Andere tankstations kampen met tekorten van bepaalde brandstoffen.

De situatie zorgde afgelopen vrijdag al voor paniekreacties onder automobilisten. Er ontstonden lange rijen met auto’s die voor de zekerheid nog even wat extra benzine of diesel wilden inslaan. De Britse exploitant van tankstations EG Group kondigde vanwege de grote vraag beperkingen aan op de hoeveelheid brandstof die automobilisten kunnen kopen.

Het besluit om meer werkvisa te verstrekken is een ommekeer voor premier Boris Johnson. Zijn regering heeft na de brexit de immigratieregels aangescherpt en wilde het land minder afhankelijk maken van buitenlandse arbeidskrachten. Door het Britse vertrek uit de EU zijn tienduizenden chauffeurs naar Europa teruggekeerd. Ook de effecten van de pandemie zijn merkbaar. Volgens de belangenorganisatie U.K. Food and Drink Federation is een flink aantal arbeidskrachten uit het buitenland tijdens de pandemie teruggekeerd naar hun thuisland.

Niet alleen de tankstations ondervinden hinder, ook de bevoorrading van supermarkten staat onder druk, met lege schappen tot gevolg. Bedrijven die binnen Groot-Brittannië actief zijn, proberen potentiële werknemers over de streep te trekken met hogere salarissen en bonussen. Naar schatting is er op dit moment een tekort van 100.000 chauffeurs.