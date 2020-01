Britse prins Harry: ‘Ik had geen andere keus’

Meghan en haar echtgenoot Harry. Beeld AP

De hertog van Sussex gaf zondag een speech bij een liefdadigheidsinstelling in Londen, waarin hij voor het eerst reageerde op zijn breuk met het koningshuis. In zijn toespraak wees hij met beschuldigende vinger naar de media.



“Want ik wil dat je de waarheid van mij hoort, zoveel als ik met jullie kan delen, niet als prins of als hertog, maar als Harry.” Harry zegt dat het Verenigd Koninkrijk voor altijd zijn thuis zal blijven. “Toen Meghan en ik eenmaal getrouwd waren, waren we opgewonden, we waren hoopvol en we waren hier om te dienen,” aldus de prins die zegt zijn besluit voor hem en zijn vrouw Meghan ‘niet lichtvaardig’ te hebben genomen.

Toekomstige rol

De media noemt hij een ‘sterke kracht’ en hij hoopt dat hij nu een rustiger leven tegemoet gaat. “Wat ik jullie wil duidelijk maken is dat we zeker niet weglopen en we zeker niet van jullie weglopen,” zei hij tegen zijn toehoorders.

Het koninklijk paar maakte eerder deze maand onverwacht bekend een stap terug te doen binnen de koninklijke familie en een belangrijk deel van zijn tijd in Canada te gaan doorbrengen. Maar hoe hun toekomstige rol binnen het koningshuis er precies uit zou komen te zien, was nog onduidelijk. Harry zegt nu dat hij zijn verplichtingen wilde blijven nakomen, zonder betaald te worden als lid van het koninklijk huis. “Helaas was dat niet mogelijk.”

Zaterdag bracht Buckingham Palace naar buiten dat Harry en Meghan hun koninklijke titels niet meer mogen gebruiken. Ook zullen ze de koningin Elizabeth niet langer vertegenwoordigen bij officiële koninklijke verplichtingen. De titels hertog en hertogin van Sussex mogen ze wel behouden.