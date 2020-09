Britse politie arresteert verdachte steekpartijen Birmingham

Beeld EPA

De politie maakte zondagochtend in eerste instantie melding van een ‘groot incident' in het centrum van Birmingham. Later werd bekend dat er in korte tijd vier steekpartijen hadden plaatsgevonden op de grens van het Chinese kwartier en het uitgaanscentrum.

Agenten vonden na onderzoek een mes in een goot, maar of dat het moordwapen is, moet volgens politiechef Steve Graham nog onderzocht worden.

Motief

Over een motief is nog niets bekend; de politie wil ook nog niet speculeren over een terroristisch motief of geweld tussen criminele bendes. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei dat mensen ‘zeer waakzaam’ moeten blijven.

Vanwege de grote inzet van hulpdiensten en het onderzoek, werden wegen rondom Birmingham afgezet. Mensen kregen het verzoek het centrum van de stad voorlopig te mijden.

Een getuige zei tegen de BBC dat ze ’s nachts iets dronk met collega’s en toen een ‘harde knal en nogal wat commotie’ hoorde. Ze zag vervolgens dat meerdere mensen met elkaar op de vuist gingen. “Er kwamen mensen uit kroegen en nachtclubs om te kijken wat er aan de hand was.”

Ook tegen de BBC zei Savvas Sfrantzis, die ‘s nachts aan het werk was, dat hij zag dat een man meerdere keren op een vrouw instak. Hij dacht eerst dat de dader probeerde de ketting van de vrouw te stelen. “Hij was heel koel en raakte niet in paniek en reageerde niet of zo,” zegt Sfrantzis. “Nadat hij haar tussen de vijf en zeven keer had gestoken, liep hij weg alsof er niets was gebeurd.”

Over de identiteit van de verdachte die is aangehouden, is nog niets bekend.