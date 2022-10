Britse minister van Financiën Kwarteng is ontslagen

Kwasi Karteng en Liz Truss. Beeld AFP

Kwarteng schrijft op Twitter dat Truss hem had gevraagd zijn functie neer te leggen en dat hij dit heeft geaccepteerd. Het ontslag van Kwarteng werd eerder al gemeld in Britse media. Als mogelijke opvolgers worden in Britse media de Conservatieve politici Nadhim Zahawi, Sajid Javid en Jeremy Hunt genoemd.

De minister kwam vervroegd terug naar Groot-Brittannië vanuit Washington, waar hij was om de vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij te wonen. Hij was nog geen zes weken minister van Financiën. Daarmee is Kwarteng de kortstzittende minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk sinds 1970. Kwarteng was vrijdag in Downing Street 10 voor een ontmoeting met Truss.

Truss geeft vrijdag een persconferentie waarin ze naar verluidt een ommezwaai gaat aankondigen in de belastingplannen. Die hebben tot grote onrust op de financiële markten geleid vanwege zorgen over schade aan de Britse economie en overheidsfinanciën.

Mogelijk zal Truss aankondigen dat de bedrijfsbelasting verhoogd wordt. Eerder had ze gezegd dat die juist niet verhoogd zou worden. Truss had eerder al een geplande verlaging van de belastingen voor mensen met hoge inkomens geschrapt.