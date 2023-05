Britse kroningsgekte slaat toe: pubs in feeststemming, honderdduizenden toeristen verwacht

Vlaggetjes, uitsneden van Charles en papieren kronen sieren menig straathoek en café in het VK. Beeld Getty Images

Aanvankelijk viel de gekte rond de ceremonie in Westminster Abbey van komende zaterdagochtend in het niet bij de nationale obsessie rond het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth en – later – haar begrafenis. Maar inmiddels stijgt de royaltygekte in het Verenigd Koninkrijk tot koortsachtige hoogte.

Kroegen in het hele land veranderen in tempels voor de monarchie. Vlaggetjes, uitsneden van Charles en papieren kronen sieren elke hoek van het interieur. Boven televisies hangen borden met Coronation. Bij de ingang benadrukken posters dat gasten geen seconde van de kroning hoeven te missen. Zelfs in de Londense wijk Islington, een bolwerk van republikeinen, gaat vrijwel elke pub mee in de feeststemming.

De detailhandel hield rekening met een overweldigende interesse voor prullaria, maar kan de vraag alsnog amper aan. Speciaal vervaardigde mokken onder de tien Britse pond zijn nauwelijks meer leverbaar. Wie niet uit de toon wil vallen in de hoofdstad, of thuis in stijl naar de uitzending gaat kijken, moet flink in de buidel tasten. Van een versierde handtas van warenhuis Harrods tot een officiële theelepelset, memorabilia kosten een klein fortuin.

Coronation Quiche

Verzorgings- en verpleeghuizen zetten hun beste beentje voor om de bewoners onderdeel van de festiviteiten te maken. De ouderen, die zich in veel gevallen de kroning van Elizabeth in 1953 nog herinneren, worden omringd door portretten van Charles en Camilla. Vanzelfsprekend krijgen de meesten op zondag Coronation Quiche, een hartig pasteitje met spinazie en bonen, tijdens de Big Lunch.

Naar de keuze voor het gerecht, bedoeld om eendracht te scheppen, kijken culinaire kenners meewarig. De Coronation Chicken van Elizabeth – een variant op kipkerrie – staat zeventig jaar na dato nog steeds op Britse menukaarten. De quiche doet saai en kneuterig aan. En zonder vlees, vrijwel zeker bepaald door de ‘groene’ Charles, hoeven supermarkten geen run op de veredelde snack te verwachten.

De boulevardkranten zaten boven op de minicontroverse. Gaf Charles, al een halve eeuw een voorvechter van een beter milieu, hiermee een waarschuwing af? Als prins ging hij openlijk het debat aan met vervuilers, vaak tot ergernis van de regering in Westminster. Zou hij het protocol doorbreken door zich als King Charles III te blijven uitspreken en daarmee de troon te schande maken?

Megxit

Meer interesse wekt de komst van prins Harry. Na een ‘verzoeningsgesprek’ met zijn vader bevestigde Buckingham Palace zijn komst. Meghan Markle en hun twee kinderen blijven achter in Californië waarnaar het paar emigreerde na Megxit, de veelbesproken breuk met de koninklijke familie. De Duke of Sussex haalde in januari in zijn boek Spare nog eens vernietigend uit naar zijn stiefmoeder, broer William en schoonzus Catherine.

De tabloids en de serieuze kranten laten hun royaltywatchers, aangevuld met liplezers en lichaamstaalexperts, elke blik en interactie van Harry uitbenen. Meghan blijft officieel in de VS om de vierde verjaardag van Archie te begeleiden, maar de Britse pers wijst op een minder nobele reden. De voormalige actrice wees volgens hen de uitnodiging af uit vrees om door het publiek te worden uitgejouwd.

Enquêtes

De aanwezigheid van prins Andrew houdt de gemoederen ook bezig. Rond de kroning worden enquêtes gehouden over wie het minst populaire (ex-)lid van The Firm, de wat oneerbiedige bijnaam van het Britse vorstenhuis, is: Harry, Meghan of zijn oom Andrew die werd beschuldigd van het misbruiken van een minderjarige vrouw? Het vormt een smeuïg ingrediënt rond het circus in Londen. Niets is te klein of te banaal om met veel bombast uit te lichten. Alles scoort.

De Diamond Jubilee State Coach, de nieuwe koets, valt in de nettere categorie. Het rijtuig, vervaardigd in Australië, beschikt over airconditioning, elektrische ramen en verwarming. Onverzadigbare monarchisten leerden dat de diamanten in onder meer de kroon en de scepter door de Nederlander Abraham Asscher begin vorige eeuw in Amsterdam werden geslepen.

Tenten en slaapzakken

Dinsdagnacht stonden duizenden mensen achter dranghekken bij The Mall om een glimp op te vangen van de repetitie van de processie rond de kroning van Charles. Voor een vluchtige aanblik van de koets, het zien van de piekfijn geklede militairen en het horen van het volkslied.

Met tenten en slaapzakken proberen vroege vogels de beste plekken langs de route te bemachtigen, voordat honderdduizenden toeristen naar Londen trekken om Charles en zijn gasten – onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix – zaterdag toe te juichen.