Britse horeca klaagt over nieuwe maatregelen: 22.00 uur sluitingstijd

Beeld EPA

In het land waar de pub voor veel mensen een tweede huiskamer is, zal de Britse premier Boris Johnson dinsdag bekendmaken dat de cafés en restaurants voortaan om 22.00 uur moeten sluiten. Ook kan alleen zittend aan tafel nog eten of drinken besteld worden. Johnson wil hiermee het aantal besmettingen in de kiem smoren.

Het Verenigd Koninkrijk meldde de afgelopen dagen dagelijks tussen 3500 en 4000 nieuwe gevallen. Een belangrijke adviseur van de regering zegt dat het land met 200 nieuwe doden per dag te maken kan krijgen, als er geen nieuwe maatregelen worden genomen. In Nederland worden er nog geen cijfers genoemd, maar wordt ook gevreesd dat het aantal coronadoden flink zal toenemen als er niet wordt ingegrepen.

Weinig steun

Om de nieuwe regels in het Verenigd Koninkrijk te handhaven, krijgt de politie extra bevoegdheden. Zo kunnen horeca-eigenaren een boete van 1000 pond tegemoet zien, als tafels niet ver genoeg uit elkaar staan. Individuele personen die de regels overtreden, kunnen zelfs gearresteerd worden.

Net zoals in Nederland kunnen de nieuwe regels op weinig steun van horecabazen rekenen. In The Guardian klagen meerdere horeca-eigenaren dat hun sector, ‘die al op zijn knieën zit’, kapot wordt gemaakt. Ze zijn vooral boos op de regering, omdat de cijfers volgens hen geen aanleiding geven tot de vroegere sluiting. Net zoals in Nederland ligt het aantal gerapporteerde corona-uitbraken dat naar de horeca te herleiden is, rond de vijf procent.

Kate Nicholls, van de Engelse horecabond, vindt daarom dat de Engelse overheid veel meer naar de statistieken moet kijken en niet haar pijlen moet richten op de horeca. Volgens haar heeft de horeca in Engeland bewezen dat er veilig en verantwoord kan worden uitgegaan.

Ook Pim Evers, de voorman van de Amsterdamse horeca, liet dat in duidelijke bewoordingen weten afgelopen vrijdag. Hij vreest dat het aantal illegale feesten door de nieuwe maatregelen in de Randstad zullen toenemen - een angst die ook bij de Engelsen leeft. Britten die een illegaal feest willen organiseren, worden daarom afgeschrikt met boetes die kunnen oplopen tot 10.000 pond.

Open brief

In een open brief aan premier Johnson waarschuwen de pubs dat elk besluit om nog meer maatregelen op te leggen aan horeca, duizenden banen kan kosten. ‘Een belangrijk onderdeel van onze cultuur, en een instelling die over de hele wereld bekend en geliefd is, namelijk de grote Britse pub, wordt nu ernstig bedreigd,’ schrijven ze. Ook wordt om extra financiële steun voor de sector gevraagd die net zoals in Nederland enkele maanden dicht moest en op 4 juli de deuren weer opende.

Premier Johnson zal de maatregelen dinsdag verder toelichten. Volgens de minister van kabinetszaken Michael Gove zal in elk geval de per 1 oktober gecontroleerde terugkeer van voetbalfans naar stadions worden uitgesteld.