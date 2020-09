Britse farmaceut onderbreekt proeven met Oxford-vaccin

Beeld ANP

Het potentiële vaccin heeft mogelijk ongewenste bijeffecten veroorzaakt bij een proefpersoon. De Europese Commissie en Nederland hebben een deal met AstraZeneca gesloten voor het vaccin dat de farmaceut met de Universiteit van Oxford ontwikkelt.

“Standaard beoordelingsprocedures hebben aanleiding gegeven tot een onderbreking van de vaccinaties om de veiligheidsdata te beoordelen,” zegt een woordvoerder van AstraZeneca in een verklaring. Volgens hem gaat het om een routinebesluit.

Welke ongewenste bijwerking bij de proefpersoon is opgetreden en wanneer het is gebeurd, is niet bekend. De proefpersoon zal naar verwachting herstellen.

Stilgelegd

Een ingewijde zegt dat de proeven zijn stilgelegd vanwege een “grote mate van voorzichtigheid”. Een tweede ingewijde, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, stelt dat de bevinding die tot de onderbreking heeft geleid, invloed heeft op de proeven door AstraZeneca die nog moeten plaatsvinden en die van andere farmaceuten die vaccinproeven uitvoeren.

Een woordvoerder van AstraZeneca zegt dat ziekteverschijnselen altijd kunnen optreden in grootschalige proeven. Individuele gevallen die zich voordoen moeten dan zorgvuldig worden onderzocht, aldus de woordvoerder.

Negen grote vaccinproducenten uit Europa en de Verenigde staten beloofden dinsdag plechtig dat zij hun normale veiligheidsstandaarden niet zullen verlagen, ondanks de grote druk die er is om snel een effectief vaccin te ontwikkelen. Ook AstraZeneca deed die belofte.

De proeven met het zogenoemde Oxford-vaccin, die in de derde fase zijn, worden momenteel voornamelijk uitgevoerd in de Verenigde Staten. De proef waarbij de ongewenste bijeffecten zouden zijn opgetreden vond plaats in het Verenigd Koninkrijk.