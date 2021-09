Britse ex-agent krijgt levenslang voor moord op Sarah Everard

De vermissing en dood van Everard leidde in het Verenigd Koninkrijk tot grote ophef over de veiligheid van vrouwen op straat. Beeld AFP

Couzens beweerde eerst dat een criminele bende verantwoordelijk was voor wat er met Everard (33) was gebeurd, maar gaf afgelopen zomer alsnog toe schuldig te zijn aan ontvoering, verkrachting en moord. De inmiddels ontslagen agent ontvoerde Everard door te doen alsof hij haar arresteerde.

De ontvoering vond plaats op 3 maart, toen het slachtoffer in Londen na een etentje naar huis liep. Couzens en Everard waren volgens de openbaar aanklager ‘totale vreemden’ van elkaar. Het lichaam van de vrouw werd een week later gevonden in een bosgebied in het zuidwesten van Engeland. Couzens was toen al aangehouden.

Wrede daden

De rechter stelt dat Couzens ‘op jacht ging om een vrouw te ontvoeren en te verkrachten’ en zijn ‘verwoestende, tragische en ronduit wrede’ daden in detail had gepland. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij zijn rol als agent heeft misbruikt. De rechter benadrukte dat Everard volledig onschuldig was.

De vermissing en dood van Everard leidde in het Verenigd Koninkrijk tot grote ophef over de veiligheid van vrouwen op straat. Vrouwen deelden op sociale media massaal hun ervaringen met intimidatie en bedreigende situaties op straat. De Britse regering beloofde na Everards dood actie te ondernemen.