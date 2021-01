Britse broodjes ham mogen Nederland niet in: ‘Intriest gemuggenzift’

Beeld AFP

Een automobilist uit het Verenigd Koninkrijk werd daarin door douaniers gevraagd naar wat hij op zijn broodjes had, die hij van de andere kant van de Noordzee had meegebracht. Ham? Dan moeten ze weg, krijgt hij te horen. Of hij de ham er niet af mag halen en de bammen mag houden? Nee, zegt de douanier. “Welkom in de brexit.”



De douanier voegde daar nog een ‘het spijt me’ aan toe, maar het maakt de verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk er niet minder op. ‘Nederlandse douaniers lachen om Britse chauffeur en nemen zijn broodjes af,’ aldus The Mail Online. Tegen de rechtse krant The Daily Mail noemt parlementslid uit het probrexitkamp Andrew Bridgen de houding van de Nederlandse douaniers ‘intriest gemuggenzift’.

De teneur op sociale media en in reacties onder het artikel is niet veel beter. ‘Laten we een maand lang Nederlandse landbouwproducten verbieden, dan piepen ze wel anders,’ valt te lezen. En: ‘Dit bewijst maar weer waarom we uit de EU wilden.’

Het verbod is ingegaan sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie is getreden. Sindsdien is het land aangemerkt als een ‘derde land’, waardoor er restricties gelden voor wat je wel en niet kan meenemen. Zo staat de EU niet toe dat vlees, vleesproducten, melk of zuivelproducten uit landen buiten de unie worden aangevoerd voor ‘persoonlijke consumptie’.

Dat is noodzakelijk volgens de Europese Commissie om ziekteverwekkers buiten te houden. Dus bereid je voor als je vanuit het VK naar Nederland reist en vertel het verder, is de boodschap van de Nederlandse douane aan de Britten. Tegen The Guardian: “Zo voorkomen we voedselverspilling en zorgen we samen voor versnelling van de controles.”