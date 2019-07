Britse ambassadeur Washington stapt op na ruzie met Trump

Darroch was de voorbije twee dagen mikpunt van een reeks woedende tweets van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij noemde Darroch een ‘stomme vent’ die was ‘opgedrongen aan de Verenigde Staten’. De regering-Trump zou niet langer zaken doen met Darroch, was de boodschap aan Londen.

Darroch was in hevige verlegenheid gebracht toen dit weekend politieke memo’s uitlekten waarin hij hard uithaalde naar Trump en diens regering.

De president was dit weekend al in woede ontstoken, toen bleek dat de ambassadeur de regering-Trump in de uitgelekte memo’s onder meer als ‘disfunctioneel, chaotisch en ongeschikt’ had omschreven. Het tabloid Mail on Sunday kreeg inzage in de stukken, en publiceerde er dit weekend over.

‘Om met president Trump te kunnen communiceren, moet je je punten zo eenvoudig mogelijk maken,’ schreef Darroch. ‘Op het botte af’.