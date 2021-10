Brits rapport: duizenden onnodige sterfgevallen door te late lockdown

De Britten hebben het tijdens de pandemie aanmerkelijk slechter gedaan dan veel andere landen. Beeld Getty Images

Het 151 pagina’s tellende rapport verschijnt dinsdag, maar is al ­ingezien door Britse media. Volgens de commissieleden zette de regering aanvankelijk willens en wetens in op groepsimmuniteit, waardoor pas op 23 maart een lockdown werd ingesteld – twee weken nadat Italië dat had gedaan, een week na Frankrijk en op dezelfde dag dat premier Rutte hier een ‘intelligente lockdown’ afkondigde.

‘Inmiddels staat wel vast dat dit (groepsimmuniteit, red.) het verkeerde beleid was,’ schrijven de Britse parlementariërs­­. De relatief late lockdown heeft tot extra slachtoffers geleid, concluderen ze. ‘Tijdens een pandemie die snel om zich heen grijpt en zich exponentieel verspreidt, telt iedere week.’ Duizenden mensen zijn mogelijk onnodig overleden. Extra pijnlijk: met name de zwakkeren in de samenleving – ouderen, mensen met de laagste inkomens en laaggeletterden – werden de dupe.

Brits exceptionalisme

De trage reactie, die volgens de commissie werd gevoed door een vals gevoel van Brits exceptionalisme, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Britten het ‘aanmerkelijk’ slechter hebben gedaan dan veel andere landen. In het Verenigd Koninkrijk vielen bijna 138.000 doden sinds de uitbraak van de pandemie. Ter vergelijking: Frankrijk telt 117.000 dodelijke slachtoffers, Duitsland 95.000.

Voor het rapport zijn meer dan vijftig getuigen ondervraagd, onder wie de voormalige minister van volksgezondheid Matt Hancock. Volgens de samenstellers zijn tijdens de crisis ‘grote tekortkomingen in het overheidsapparaat blootgelegd’. Belangrijke informatie werd niet gedeeld onder de overheidsafdelingen en wetenschappers gaven adviezen zonder duidelijk te maken waarop zij die ­baseerden.

‘Ongezonde relatie’

De relatie tussen beleidsmakers en wetenschappelijke adviseurs komt meerdere keren aan bod. De Britse hoogleraar Trish Greenhalgh, verbonden aan de Universiteit van Oxford, spreekt van een ‘ongezonde ­relatie’. “Het lijkt erop dat zelfs ministers geen nee durfden te zeggen tegen wetenschappers, zelfs als hun adviezen ingingen tegen het gezond verstand,” zegt ze in The Guardian.

De twee voorzitters van de commissie, de conservatieve oud-ministers Jeremy Hunt en Greg Clark, geven toe dat het bij de pandemie onmogelijk was om alles goed te doen. Ook zijn er wel degelijk lichtpunten te melden: de vaccinatiecampagne liep op rolletjes en het Verenigd Koninkrijk stelde snel aanzienlijke hoeveelheden vaccins veilig. Maar die positieve punten steken toch schril af bij de mislukkingen tijdens het begin van de pandemie.