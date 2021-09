Brits plan om bootmigranten nog op zee terug te sturen stuit direct op kritiek: ‘Onuitvoerbaar’

De afgelopen maanden probeerden veel mensen de oversteek te maken van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Beeld Getty Images

De afgelopen maanden heeft het Verenigd Koninkrijk een toestroom van bootmigranten uit Frankrijk gezien. In augustus werd nog een dagrecord gebroken, toen 828 mensen verspreid over 30 kleine boten probeerden de oversteek te maken.

Het is onduidelijk of de plannen ook voorschrijven dat migranten terug worden geholpen naar de Franse kust, of dat de bootjes uit de Britse wateren worden geweerd en aan hun lot worden overgelaten.

Het beleid komt uit de koker van de Conservatieve minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel. Stemmen in haar eigen partij spreken al van een plan dat niet uit te voeren is. Daarvoor zou volgens critici onder meer Frankrijk moeten meewerken om de bootjes halverwege het Kanaal terug te nemen. De vakbond van de migratiedienst reageert ook afkeurend: “Ik zou verbaasd zijn als het nieuwe beleid ook maar één keer tot uitvoering komt,” zegt ze tegen de Britse krant The Guardian.

Frankrijk ontstemd

Frankrijk reageert ontstemd op de plannen en meent dat het besluit bestaande regels breekt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, schrijft op Twitter dat ‘de vriendschap tussen onze landen beter verdient dan houdingen die onze samenwerking ondermijnen’.

Eerder kwam er al een uitgelekte brief van Darmanin in handen van Britse media. Hierin schreef hij dat hij het plan gevaarlijk vindt en dat hij het beschermen van mensenlevens belangrijker vindt dan migratiebeleid. Ook zou het plan de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk verstoren. Darmanin had dinsdag nog overleg met zijn Britse ambtsgenoot Patel. Zij schreef op Twitter dat ‘resultaten leveren en oversteken tegengaan prioriteit heeft voor de Britten’.

De Franse en Britse ministers van Binnenlandse Zaken maakten in juli nog nieuwe afspraken over maatregelen tegen illegale migratie. Zo gaat Frankrijk fors meer politie inzetten om stranden te controleren. Het VK heeft Frankrijk ruim 60 miljoen euro toegezegd om illegale migratie te voorkomen. Het VK wil zelf hogere celstraffen voor mensensmokkelaars en migranten invoeren om mensen te ontmoedigen het Kanaal over te varen.