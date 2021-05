Brits-Nederlandse Max Fosh ‘wil’ burgemeester van Londen worden

Max Fosh Beeld Matt Crockett

Een item op de televisie over de burgemeestersverkiezingen in Londen zette Max Fosh een week of vijf geleden aan het denken. De lage drempel voor deelname moest de Youtuber kunnen slechten. Met de benodigde tienduizend pond en een paar handtekeningen van geregistreerde kiezers onder de arm schreef hij zich in als kandidaat. Niet met het idee om het stadhuis over te nemen, maar om de kijkers van zijn videokanaal te vermaken.

“Het leek me geweldig om over dit onderwerp een serie te maken en gelijktijdig jongeren aan te moedigen om naar de stembus te gaan,” vertelt Fosh vanuit een taxi op weg naar een interview met de krant The Independent. “Zo kon ik twee vliegen in één klap slaan. De opkomst onder jongeren is traditioneel laag. Het is aantrekkelijker als iemand als ik zeg dat je moet gaan stemmen dan een stoffige, oude man.”

Hilarische filmpjes

Fosh gebruikte zijn ervaring als maker van even intelligente als hilarische filmpjes om een show op te voeren. Zonder pretenties en met een knipoog naar zijn deftige afkomst. Om zijn campagne een thema te geven, koos de zoon van een Nederlandse moeder een ‘vijand’ uit om zijn grappen op te kunnen botvieren. De Londenaar besloot de strijd aan te gaan met voormalig acteur Laurence Fox, die de hoofdstad wil ‘bevrijden’.

Fox, die Londen omschrijft als de kathedraal van ‘wokery’, kwam niet toevallig in het vizier van Fosh. Beiden zaten op de exclusieve kostschool Harrow. Twee ‘kakkers’ onder elkaar. “Laurence heeft een vergelijkbare achtergrond als ik,” legt Fosh uit. “Hij heeft geen enkele ervaring in de politiek, maar wel vijf miljoen pond aan steun achter zich. Is dat geen leuk tweegevecht? Eén met geld en één zonder.”

Ruim 2,5 miljoen volgers bekeken zijn ludieke pogingen om de pompeuze Fox op de hak te nemen. Een aflevering werkte specifiek op de lachspieren. Toen Fox als een Romeinse keizer op de voorplecht van een open ‘battlebus’ kwam aanrijden, parkeerde zijn kwelgeest een rode Volkswagen Polo pal naast het voertuig waarop Winston Churchill met een doek voor zijn mond stond afgebeeld.

Afgetroefd

Op de zijkant van het autootje had Fosh met witte plakletters de boodschap ‘Don’t Believe Everything You See On A Bus’ laten zetten, tot zichtbare ergernis van de acteur en zijn gevolg. “Hij neemt zichzelf heel serieus,” vertelt Fosh. “In de polls staan we allebei op 1 procent.” De twintiger had zijn rivaal eerder al afgetroefd door de website laurencefox.org te claimen. Wie op de link klikt, komt op de pagina van Fosh uit.

Fans van Fosh herkennen hierin de handtekening van de Youtuber, die naam maakte door zijn chique afkomst uit te vergroten. “Harrow School bestaat al 550 jaar,” zegt hij. “De elite gaat daar naartoe. Ik verstop dat niet. In mijn video’s is het een teruggekeerde gimmick. De ‘posh guy’ die malle dingen uithaalt. Laurence is precies hetzelfde, al wil hij doen voorkomen alsof hij een man van het volk is.”

Pedaalemmer

Paradijsvogels op de kieslijst vormen een vast ritueel rond verkiezingen in Engeland en Londen in het bijzonder. Daarop vormt de huidige race om het hoogste ambt in City Hall geen uitzondering. Uiterst serieuze politici als de huidige burgemeester Sadiq Khan staan zij aan zij met verwilderde figuren, radicalen, verveelde miljonairs en deelnemers die op ludieke wijze een punt willen maken.

Fosh behoort tot de laatste categorie, maar een van zijn tegenstrevers verdient minimaal een vermelding. Count Binface, die in een vorig leven als Lord Buckethead de draak stak met Boris Johnson en Theresa May, krijgt vanwege zijn uitdossing - een pedaalemmer als helm - de lachers op zijn hand. Als enige zelf omschreven ‘buitenaardse’ kandidaat wil het alter ego van komiek Jon Harvey Londen laten aansluiten bij de Europese Unie.

Springplank

Voor Fosh sluit het uitstapje in de politiek naadloos aan op zijn loopbaan. Op de universiteit in Newcastle won hij een prestigieuze prijs voor radiomakers, maar de trofee voor beste nieuwkomer vormde niet de gedroomde springplank. Op YouTube vond de kleinzoon van een Nederlandse ambassadeur wel een groot podium. Zich vastpinnen op het medium doet hij niet. Zo gaat hij in het najaar de planken op als stand-up comedian.

Als kind gebruikte hij zijn Nederlandse achtergrond om zijn eerste grappen te maken. Als klasgenoten hem vroegen of hij de taal van zijn moeder sprak, deed hij net alsof. “Ik droeg met een ernstig gezicht en het juiste accent sinterklaasliedjes voor,” blikt Fosh terug die naast een Brits ook over een Nederlands paspoort beschikt. Grinnikend “Dat is onderdeel van mijn boodschap: laten zien dat Nederlanders gevoel voor humor hebben.”

Zieltjes

Fosh probeert geen zieltjes te winnen. “Ik moedig kiezers actief aan niet op mij te stemmen. Ik zou een verschrikkelijke burgemeester zijn. Daarom: stem niet op mij, maar zorg dat je goed naar de andere kandidaten kijkt.” Als zaterdag in City Hall de winnaar bekend wordt gemaakt, neemt Fosh op het podium zijn laatste shot op. “Dan kondig ik mijn afscheid als politicus aan. Wiens naam ik ga aankruisen? Die van mezelf natuurlijk!”

De huidige burgemeester Sadiq Khan (Labour) wint vrijwel zeker voor de twee keer op rij de strijd om het stadhuis. Andere kandidaten als Shaun Bailey (Conservatieve Partij) en Sian Berry (Green Party) maken geen schijn van kans. In deze gelopen race zorgen Fosh en Niko Omilana, een andere YouTube-ster, voor de broodnodige reuring. Een stemadvies wil en kan Fosh niet geven. “Ik weet écht niets van politiek.”