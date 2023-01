Brits-Iraanse toppoliticus Alireza Akbari geëxecuteerd in Iran

Alireza Akbari. Beeld ANP / EPA

Volgens Iran zou Akbari daarnaast een rol hebben gespeeld bij de moord op een belangrijke wetenschapper in 2020. Het Verenigd Koninkrijk heeft de doodstraf die Iran de oud-politicus oplegde als politiek gemotiveerd beschreven, en riep eerder op tot zijn vrijlating.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zei vrijdag nog dat Iran de excecutie van Akbari niet door moet zetten. Alireza Akbari was van 2000 tot 2008 plaatsvervangend defensieminister in Iran, tijdens het presidentschap van Mohammad Khatami. Hij was in 1988 lid van de militaire organisatie die het staakt-het-vuren tussen Irak en Iran initieerde. In 2019 werd hij gearresteerd toen hij naar het VK reisde.

Martelingen en opnames

In de berichten over de executie van Akbari beweert Mizan dat Akbari ruim 1,8 miljoen euro, 265.000 pond en 50.000 dollars voor spionage heeft ontvangen. Woensdag zei hij tijdens een audio-opname die door de BBC werd gepubliceerd dat hij na uitgebreide martelingen misdaden had bekend die hij niet heeft gepleegd.

Iraanse staatsmedia zonden donderdag een video uit die volgens hen liet zien dat Akbari een rol speelde in de moord van de Iraanse nucleaire top-wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh in 2020. Hij werd gedood bij een aanval buiten Teheran, waarvoor de Iraanse autoriteiten toentertijd Israël de schuld gaven. In de video bekende Akbari niet dat hij betrokken was bij deze aanslag, maar zij hij dat een Britse agent om informatie over Fakhrizadeh had gevraagd.

Iraanse staatmedia zenden vaker vermeende bekentenissen uit van verdachten van politiek beladen aanklachten. Persbureau Reuters heeft de authenticiteit van de video en audio-opname van Akbari zoals die door de staatsmedia gedeeld is niet kunnen verifiëren, noch wanneer deze opgenomen zouden zijn.