Brits Flybe failliet, alle vluchten vanaf Schiphol gecanceld

Beeld Getty

De Britse luchtvaartautoriteiten roepen passagiers van Flybe op niet meer naar de luchthaven te komen. De maatschappij laat weten dat de geschrapte vluchten niet worden verplaatst en dat de maatschappij niet in staat is passagiers om te boeken. Door het faillissement worden circa 80.000 reizigers gedupeerd. Er zijn inmiddels twee curatoren benoemd.

Flybe zou zaterdag- en zondagmiddag nog vanaf Schiphol naar East Midlands, Belfast en Birmingham vliegen. Die vluchten zijn geannuleerd. Ook de vluchten naar Londen Heathrow die zondagochtend- en avond uitgevoerd hadden moeten worden, zijn afgeblazen.

“We hebben ook gezien dat Flybe haar vluchten heeft geannuleerd,” zegt een woordvoerder van Schiphol. “Ze hebben hun reizigers geïnformeerd niet naar de luchthaven te komen. We zien dat daar goed gehoor aan wordt gegeven.” Mochten passagiers toch naar Schiphol komen, dan kunnen ze zich volgens Schiphol melden bij de afhandelaar van Flybe, Aviapartner.

Inmiddels bieden British Airways, Ryanair en Easyjet reizigers van Flybe tegen bijbetaling alternatieve vluchten aan.

Lockdowns en brexit

Flybe is de belangrijkste concurrent van KLM Cityhopper op vluchten naar het Verenigd Koninkrijk. De in 1979 opgerichte maatschappij was ooit, met 8 miljoen passagiers en 200 bestemmingen, de grootste regiovlieger van Europa.

Mede door de reisbeperkingen en lockdowns van de coronacrisis en omdat vanwege brexit het aantal passagiers tussen Groot-Brittannië en Europa is afgenomen, kwam het bedrijf twee jaar geleden in moeilijkheden. Ook toen werden alle vluchten, waaronder de 19 dagelijkse vluchten vanaf Schiphol, halsoverkop geschrapt. Ruim duizend reizigers strandden toen op de luchthaven.

In 2022 werd doorgestart. Flybe ging zich met vijf propellervliegtuigen richten op vluchten binnen Groot-Brittannië en Ierland. Amsterdam was met Genève nog de enige internationale bestemming. Vorig najaar voegde het bedrijf nieuwe bestemmingen toe.