Brief Trump aan Erdogan: ‘Wees geen dwaas!’

De Amerikaanse president Trump heeft kort voor de Turkse inval in Syrië zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan vorige week in een opmerkelijke brief gewaarschuwd terughoudend op te treden. ‘Wees geen stoere jongen. Wees geen dwaas!,’ schrijft Trump aan de Turkse president.