Brexitonderhandelingen worden deze week hervat

De Britse premier Boris Johnson. Beeld Getty Images

‘We waren het erover eens dat er een nieuwe basis is voor onderhandelingen met de EU en Michel Barnier,’ liet Forst weten via Twitter. ‘Iedere dag zullen er intensieve gesprekken zijn, die morgenmiddag in Londen beginnen.’ De onderhandelingen lagen sinds eind vorige week stil nadat een door Johnson gestelde deadline was gepasseerd zonder deal.

Een woordvoerder van premier Johnson liet in een aparte verklaring weten dat er geen garantie op succes is, maar dat Groot-Brittannië een deal als de beste optie ziet. “Een overeenkomst komt van twee kanten,” aldus de woordvoerder. “Het is goed mogelijk dat de onderhandelingen niet zullen slagen. Als dat zo is, dan zal het Verenigd Koninkrijk de overgangsperiode beëindigen onder Australische voorwaarden en zal daar wel bij varen.”

Een brexit onder Australische voorwaarden betekent een vertrek uit de EU zonder handelsakkoord. Dit zou strenge controles en vastgelegde invoertarieven tot gevolg hebben voor de import naar en export uit het Verenigd Koninkrijk.