'Brexitonderhandelaars overschrijden deadline, maandag verder'

Een doorbraak in het moeizame overleg bleef zondag uit, waardoor het Europees Parlement niet genoeg tijd meer heeft om een eventuele overeenkomst tijdig goed te keuren. De onderhandelaars gaan niettemin maandag verder.

Deadline niet gehaald

De onderhandelingen “blijven moeilijk en er blijven belangrijke twistpunten,” zegt de Britse bron. “De teams hebben de hele dag onderhandeld en verwachten morgen verder te gaan.”

Het Europees Parlement had zondag middernacht als eindstreep gesteld, maar dat wordt dus niet gehaald. Omdat de instemming van het parlement nodig is voor een akkoord, leek deze deadline serieuzer dan eerdere, die even zo vaak werden overschreden als gesteld. Maar de afgelopen dagen werd steeds vaker geopperd dat een akkoord op 1 januari ook voorlopig zou kunnen ingaan en pas nadien aan het parlement voorgelegd.

Als de EU en het VK er niet uitkomen, stuiten de onderlinge handel en verkeer vanaf de jaarwisseling op controles, heffingen en administratieve rompslomp. De Britten hebben de EU begin dit jaar al verlaten, maar houden zich tot 1 januari nog aan de EU-regels.