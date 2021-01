Brexiteers krijgen jaarwisseling om snel te vergeten

Alleen in vier kroegen op een paar kleine eilandjes in het zuidwesten van Engeland hebben Britten gezamenlijk kunnen proosten op de definitieve ontkoppeling van de Europese Unie.

Miljoenen Britten zaten op Oudejaarsavond verkleed als elven, tekenfilmfiguren of Sherlock Holmes op de bank in hun woning met liters drank binnen handbereik en genoeg hapjes om een klein weeshuis te voeden. Het oogde gezellig, bijna normaal, maar niemand kon opboksen tegen de bevolking van de Isles of Scilly, de enige plek in het Verenigd Koninkrijk waar de pubs open waren.

De eilandengroep, 50 kilometer uit de kust van het meest zuidwestelijke puntje van Engeland, heeft een bijna mythische status. Niet door de eigenaardig klinkende naam, maar vanwege de geografische locatie. Voor Britten geldt Land’s End in het graafschap Cornwall als het einde van de wereld. En de veerpont naar de Isles of Scilly vertrekt vanuit de haven van deze plaats. Iedereen kent het, maar slechts een enkeling is er daadwerkelijk geweest.

De bevolking van 22.000 inwoners deed hier zijn voordeel mee tijdens de pandemie. De Isles of Scilly zijn het enige gebied in het Verenigd Koninkrijk waar het virus het leven niet volledig heeft platgelegd. Anders dan Cornwall, waar coronavluchtelingen uit Londen een tweede golf in gang zetten, bleef het eilandenrijkje nagenoeg onaangetast, zoals het Gallische dorpje van stripfiguren Asterix en Obelix.

Proosten

Het moet voorstanders van de brexit pijn hebben gedaan dat de Isles of Scilly tijdens het referendum stemden om in de EU te blijven. Zwaaien met Union Jacks en proosten op de afscheiding van Europa met Engelse prosecco moesten ze in eigen kring doen. Zelfs Brexit Day Fireworks, een fanatieke groep op Facebook, hield zijn kruit droog. Door de restricties van de overheid konden ze alleen maar triomfantelijke tweets de wereld insturen.

Bezoekers van The Mermaid Inn, The Old Town, The New Inn en Fraggle Rock Bar vreesden een toestroom van stikjaloerse Britten, maar konden opgelucht ademhalen. Niemand was zo gek als Douglas Courthouse, een verliefde Schot die begin december de Ierse Zee overstak op een jetski om zijn vriendin op lsle of Man te bezoeken. Veel geluk had hij overigens niet. De politie vatte hem na een barre tocht van bijna vijf uur direct in de kraag.

Londen werd verrast met een vuurwerk- en lichtshow boven de Theems, georganiseerd in het diepste geheim om mensen ervan te weerhouden de lockdownregels te negeren. De beelden vanuit de liberale hoofdstad kwetsten Brexiteers tot op het bot. De show begon tot hun frustratie met blauwe en gele lichtbundels, uitgerekend de kleuren van de door hen zo gehate Europese Unie.

Foltering

Het evenement was voor hen sowieso een foltering. Met de verbeelding van Captain Tom Moore achter zijn rollator, de honderdjarige man die 40 miljoen pond inzamelde voor de zorg door rondjes in zijn tuin te lopen, konden ze goed leven. Maar het logo van Black Lives Matter, het uitblijven van het zingen van Auld Lang Syne en Sir David Attenborough die het volk wees op de gevaren van klimaatverandering, bezorgden hen een pesthumeur.

Voor de Brexiteers was de jaarwisseling er één om snel te vergeten. Het Verenigd Koninkrijk had de EU om 23.00 uur Britse tijd nog niet verlaten of premier Nicola Sturgeon van Schotland roerde zich al. ‘Schotland komt snel terug, Europa’, tweette ze. ‘Keep the light on.’ Daarmee verwees ze naar haar voornemen om het land met een referendum af te scheiden van het VK en opnieuw aansluiting met de EU te zoeken.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 31 december 2022

De viering van Hogmanay in Edinburgh, een van origine heidens feest dat kerst en nieuwjaar combineert, verliep ook anders. Het festival trekt normaal bijna honderdduizend mensen, maar door Covid-19 vond het ditmaal online plaats. Met schitterende vooraf opgenomen filmpjes, waarin drones met ledlampen herten en adelaars in de lucht verbeeldden, terwijl acteurs en beroemdheden een gedicht voordroegen.

Als de Isles of Scilly voor afgunst zorgden, maakten het EU-gezinde Londen en Edinburgh de voorstanders van de brexit woest. Britten blijven echter wel Britten. Op 1 januari maken ze traditiegetrouw lange wandelingen. Dat geeft hen de kans om op een subtiele manier de middelvinger op te steken naar de Eurofielen. Door hun honden te hullen in truien met de Union Jack erop. Een schrale troost, maar beter dan niets.