Brexit Party is grote winnaar in Groot-Brittannië

In een reactie op de voorlopige resultaten heeft Farage laten weten mee te willen praten over de brexit. ,,We willen deel uitmaken van het team dat onderhandelt over de brexit”, zei Farage in een toespraak in Southampton. ,,Als we op 31 oktober de Europese Unie nog niet hebben verlaten, ga je deze score ook terugzien in de nationale verkiezingen. Wij bereiden ons hierop voor.’’

De regerende Conservatieven van scheidend premier Theresa May komen op de vijfde plaats met 9,1 procent. Dat is ruim de helft minder dan vijf jaar geleden.

Jeremy Corbyn van de Labour Party vindt dat er een nieuw brexit-referendum moet komen. ,,Nu de Conservatieven zo erg hebben verloren en niet meer in staat zijn om te regeren, moet deze zaak terug naar het Britse volk.’’ Dat kan volgens Corbyn via een referendum of verkiezingen.

De pro-Europese Liberal Democrats zijn met met 20,3 procent tweede geworden. Ze hielden Labour, dat 14,1 procent haalde, achter zich. Ook de Groenen werden met 12,1 procent groter dan de Conservatieven.