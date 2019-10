Brexit: de zoveelste week van de waarheid

Boris Johnsson zou beslist geen uitstel van brexit meer vragen. Hij deed het toch, op geheel eigen wijze. Beeld AFP

1. Wat gebeurde er op Super Saturday?

Zo dicht bij een brexitdeal zijn ze in het Verenigd Koninkrijk niet eerder geweest. In Westminster leek eindelijk een meerderheid te zijn voor de door premier Boris Johnson uitonderhandelde scheidingspapieren met ­Europa. Er was haast geboden, omdat een wet de regering verplichtte Brussel om een nieuwe deadline te vragen als er na 19 oktober nog geen uitsluitsel was.

Daar maakte het onafhankelijke parlementslid Oliver Letwin – vorige maand door Johnson de Conservatieve fractie uitgebonjourd – listig gebruik van. Per amendement dwong hij de regering eerst alle wetgeving die bij brexit komt kijken, voor te leggen aan het parlement. Dat ging zaterdag vanzelfsprekend niet meer lukken en dus zat er voor Johnson niets anders op dan opnieuw om uitstel te vragen.

2. Premier Johnson zou toch beslist geen uitstel van brexit meer vragen?

Johnson roept harder dan wie dan ook dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie verlaat, en geen dag later. Hij ging nog ­liever dood in een greppel liggen dan nog eens om uitstel te vragen.

Hij deed het toch, maar op geheel eigen wijze. Er gingen drie brieven naar Brussel: een níét ondertekend verzoek om uitstel, een bijlage waarin Johnson waarschuwde dat uitstel eigen­lijk helemaal geen goed idee was én een kopie van het amendement dat hem tot het schrijven verplichtte. De boodschap: ik wil dit helemaal niet.

Voor zover daar nog twijfel over bestond, herhaalde minister Michael Gove het gisteren nog maar eens. Die brieven waren voor de bühne: “We zijn er klaar voor om op 31 oktober uit de Europese Unie te stappen. Het parlement kan ons niet van gedachten doen veranderen.”

3. Gaat het VK dat uitstel krijgen?

De 27 lidstaten die straks overblijven in het Europese blok zullen het ook voelen als de Britten zonder onderlinge afspraken vertrekken. Dan liever nog even wachten. Maar van harte zal het niet gaan. Ieders geduld is op.

4. Wat gaat er deze week gebeuren?

De Schotse SNP heeft een kort geding aan­gespannen tegen Johnson, die volgens hen de wet overtrad met zijn brieven aan Brussel. Vandaag komt het parlement weer bijeen om te debat­teren en – mogelijk – te stemmen over Johnsons deal en alle aangehechte wetgeving.

5. Hoe liggen de kansen van de regering?

Niet slecht. De Financial Times voorspelde dat de regering een stemming nu met een minuscule meerderheid van vijf parlementariërs zou winnen. Sterker, een aantal Labourparlementsleden zou met de partijlijn willen breken. Waarschijnlijk gaan nu eerst verschillende amendementen door het Huis en volgt in de loop van deze week opnieuw de deal die Johnson vorige week met Europa sloot.

De oppositie zal proberen daar nog zoveel mogelijk aan te veranderen. Als dat lukt, raakt 31 oktober definitief uit beeld. Johnson kan ervoor kiezen nieuwe verkiezingen uit te schrijven en zijn mandaat uit te breiden. Of hij pakt door. Dan crasht het VK volgende week uit de EU.