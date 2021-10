Brazilianen massaal de straat op voor afzetting Bolsonaro

Demonstranten in het centrum van São Paulo eisen de afzetting van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro tijdens een van de bijna honderd betogingen tegen de president die zaterdag in het land werden georganiseerd. Beeld AFP

De grootste manifestaties werden gehouden in Rio de Janeiro, São Paulo en Brasilia. Volgens Braziliaanse media hebben in 94 steden anti-Bolsonarobetogingen plaatsgevonden, waaronder in alle 26 regionale hoofdsteden en die van het Federaal District.

De protesten van zaterdag waren vooral gericht tegen het beleid van de president gedurende de coronapandemie, die inmiddels 597.000 levens heeft gekost in het land met 212 miljoen inwoners. Bolsonaro, die niet is gevaccineerd en normaliter geen mondmasker draagt, heeft de ernst van het virus altijd gebagatelliseerd, agglomeraties gestimuleerd tijdens de pandemie en beschermende maatregelen tegengewerkt.

Nog altijd beveelt hij daarbij het gebruik van niet-werkzame en mogelijk zelfs gevaarlijke medicijnen als hydroxychloroquine, chloroquine en ivermectine aan om coronapatiënten te behandelen. Ook heeft Bolsonaro lang gewacht met het aankopen van vaccins, waardoor de inenting van de Braziliaanse bevolking pas laat op gang is gekomen en bovendien veelvuldig is onderbroken wegens een tekort aan vaccins.

Een demonstrant tijdens de anti-Bolsonarobetoging in de hoofdstad Brasília. ‘Weg met de genocide’, luidt de tekst op het spandoek. Beeld AFP

Economische malaise

Ook demonstreerden de betogers tegen de economische malaise waarin Brazilië na drie jaar regering-Bolsonaro verkeert. De inflatie bedraagt meer dan 10 procent en de voedsel-, gas- en brandstofprijzen zijn in sommige gevallen met tientallen procenten gestegen. Meer dan 14 miljoen Brazilianen zijn werkloos, het aantal mensen onder de armoedegrens is gedurende de coronapandemie met 4 miljoen toegenomen tot meer dan 27 miljoen.

De betogingen tegen Bolsonaro waren georganiseerd door een aantal linkse oppositiepartijen en vakbonden die zijn gelieerd aan de Arbeiderspartij van de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. ‘Lula’, die in twee termijnen president was van het land van 2003 tot 2011, neemt het naar verwachting op tegen Bolsonaro bij de presidentsverkiezingen van 2 oktober volgend jaar. In de opiniepeilingen ligt Lula een straatlengte voor op Bolsonaro, wiens populariteit zich op een dieptepunt bevindt sinds hij in 2019 aantrad als president. Nog maar zo’n 20 tot 25 procent van de kiezers staat onvoorwaardelijk achter hem.

Er namen ook enkele rechtse en centrumrechtse leiders deel aan de demonstraties tegen Bolsonaro, hoewel zij de oproep tot impeachment van de president niet noodzakelijkerwijs steunen.

Sinds zijn aantreden zijn meer dan 130 verzoeken tot afzetting ingediend tegen Bolsonaro. Kamervoorzitter Arthur Lira, een bondgenoot van de president, kan als enige beslissen of zo’n verzoek ook in behandeling wordt genomen. Hij ziet echter geen reden om dat te doen. Politieke analisten in Brazilië denken dat het door de interne verdeeldheid onder de oppositie onwaarschijnlijk is dat er genoeg druk zal worden uitgeoefend op Lira om zijn mening te herzien.

In São Paulo stroomde de Avenida Paulista, een van de belangrijkste verkeersaders in het centrum en een traditionele plaats voor demonstraties, vol met anti-Bolsonarobetogers. Beeld Getty Images

Betogers in São Paulo. Beeld REUTERS

Demonstranten in São Paulo. Beeld REUTERS

Betogers in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Beeld AFP

Handelaars in T-shirts met de tekst ‘Lula 2022’ en ‘Weg met Bolsonaro’ deden goede zaken in de hoofdstad Brasília. Beeld REUTERS