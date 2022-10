Brazilianen in Amsterdam over verkiezingsuitslag: ‘Lula durft het gesprek echt aan te gaan’

Neyde Lantyer. Beeld Privebeeld

‘Lula is een geweldig onderhandelaar en is erg overtuigend’

Neyde Lantyer (62), kunstenares, betrokken bij The Amsterdam Collective for Democracy in Brazil.

“Zondag was het feest: Lula is terug. Hij zorgde voor veel verbetering in de sociale en economische omstandigheden van de Brazilianen. Ik meen dat veertig miljoen mensen van armoede en honger zijn gered in de zestien jaar dat zijn partij aan de macht was. Onder Bolsonaro zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Tijdens Covid liet hij zijn ware aard zien toen hij besloot dat mensen gewoon dood mochten gaan. Hij deed er zelfs sarcastisch over op nationale televisie.

Het land is nu heel erg verdeeld, maar waar juiste politiek start, is een goede wil. Dat heeft Lula. Ten tweede is het van groot belang dat je de middelen hebt om aan de slag te gaan. Ik geloof dat hij die heeft. Hij is een geweldig onderhandelaar en is erg overtuigend. Hij kan ook samenwerken met mensen met een ander gedachtegoed. Dat zie je ook aan zijn keuze voor een centrum-rechtse vice premier. Ik heb het vertrouwen dat Lula het land heropbouwt, het armoedecijfer terugdringt en de ontbossing van de Amazone stopt.”

Nerynho Schaitl. Beeld Privebeeld

‘Bolsonaro heeft in 20 jaar nog niks voor elkaar gekregen’

Nerynho Schaitl (41), eigenaar restaurant.

“Ik was geen voorstander van Lula, maar ook niet van Bolsonaro. Ik krijg niet de indruk dat Lula Brazilië kan redden. Naar mijn idee is een leider iemand die daarvoor opgeleid is. Je kan immers ook niet opereren zonder artsenopleiding.

Aan de andere kant geldt voor Bolsonaro dat hij al zo’n twintig jaar in de politiek zit, maar nog nooit iets voor elkaar heeft gekregen. Ik denk dat hij groot werd door the right place, at the right time. Niet doordat hij een goede politicus is.

Lula heeft ooit wel goede dingen gedaan. Door hem konden vrienden van mij studeren en een huis kopen. Dat was zonder hem niet gebeurd. Ik vind het alleen gek dat je iemand na zoveel corruptie weer aan de macht laat. Je zegt daarmee dat criminaliteit onbestraft blijft.”

Jacob Kurc. Beeld Privebeeld

‘Ik heb liever een president met een grote mond, dan een dief.’

Jacob Kurc (72), gepensioneerd acteur en eigenaar restaurant.



“Ik ben verdrietig na zondag: ik was er van overtuigd dat Bolsonaro ging winnen. Ik heb ook op hem gestemd. Ik heb liever een president met een grote mond, dan een dief.

In de media wordt Bolsonaro voor van alles uitgemaakt. De linkerflank van de politiek is daar al jaren mee bezig. Bolsonaro zegt misschien dingen die hij niet moet zeggen, maar hij kleurt nooit zo buiten de lijntjes als Lula. Lula kan zonder bescherming door een criminele wijk van Rio lopen. Dat kan maar op een manier: je hebt er vrienden.

Los daarvan heeft Bolsonaro ook dingen voor elkaar gekregen die Lula beloofde, maar niet nakwam. Het noord-oosten van Brazilië kwam door Bolsonaro bijvoorbeeld eindelijk aan water, na jaren van droogte.”

Marcia Nunes. Beeld Privebeeld

‘Lula durft het gesprek echt aan te gaan’

Marcia Nunes (41), jeugdzorgwerker en betrokken bij The Amsterdam Collective for Democracy in Brazil.

“Brazilië krijgt met Lula eindelijk de kans om weer op het juiste pad te komen. Ik denk dat hij het land kan verenigen, maar niet in vier jaar. Daarvoor is langer nodig. Bolsonaro heeft zoveel agressie veroorzaakt, we moeten mensen leren dat dat niet correct is.

Lula is anders dan andere politici: hij durft het gesprek echt aan te gaan. Met hem ontstaat er een dialoog tussen alle verschillende Brazilianen. Niet alle Bolsonaro-stemmers zijn agressief zoals Bolsonaro, veel stemmen gewoon zoals hun omgeving. Ik denk dat Lula die mensen kan laten inzien dat het zondag niet links tegen rechts was, maar de democratie tegen het strenge rechts.

Om mensen te verenigen moet er niet alleen tussen politici over politiek worden gesproken. De dialoog over armoede, het milieu en gelijke rechten moeten we ook in de buurthuizen, scholen en kerken houden.”