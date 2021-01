‘Braziliaanse’ variant van coronavirus duikt op in Japan

Beeld Getty Images

Het gaat om een derde mutatie van het virus na de zeer besmettelijke eerder vastgestelde Britse en Zuid-Afrikaanse varianten.

Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat deze nieuwe variant besmettelijker is, zo zegt Takaji Wakita, hoofd infectieziekten in de The Japan Times. Volgens de Belgische viroloog Emmanuel André vertoont de nieuwe variant wel ‘zorgwekkende overeenkomsten’ met de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten, zo zegt hij op Twitter.

De variant werd op de luchthaven Haneda van Tokio vastgesteld bij vier passagiers die op 2 januari terugkeerden uit Brazilië, waar ze in het Amazonegebied waren geweest. Nadat ze op de luchthaven in quarantaine hadden gezeten, testten ze allemaal positief op de nieuwe ‘Braziliaanse’ variant.

In Japan werd vorige week de noodtoestand uitgeroepen in Tokio na een sterke stijging van het aantal besmettingen. In totaal telde Japan tot nog toe 289.000 besmettingen en 4.067 doden.

