Braziliaanse oud-president Bolsonaro opgenomen in Amerikaans ziekenhuis

Jair Bolsonaro. Beeld AP

Een bron die dicht bij de familie staat bevestigt het nieuws aan persbureau Reuters en zegt dat Bolsonaro’s situatie ‘niet zorgelijk’ is. De oud-president is de laatste jaren meermaals in het ziekenhuis opgenomen vanwege blokkades in zijn darmen. Dat zou spelen sinds hij in 2018 tijdens zijn presidentscampagne bij een aanslag werd neergestoken.

De radicaal-rechtse Bolsonaro verloor in oktober de presidentverkiezingen van zijn linkse rivaal Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro had van tevoren al gesuggereerd dat er, als hij zou verliezen, fraude zou zijn gepleegd. Veel van zijn aanhangers denken nog altijd dat het presidentschap hem is ontnomen.

Hij vertrok vlak voordat zijn opvolger Lula werd beëdigd. De volgelingen van Bolsonaro bestormden zondag het Braziliaanse parlementsgebouw, het Hooggerechtshof en het presidentieel paleis, omdat zij de beëdiging van Lula niet accepteren. De president wees zijn voorganger aan als schuldige: hij zou dit soort gedrag hebben aangemoedigd in speeches.

Bolsonaro zelf heeft zondagavond de bestorming veroordeeld en ontkende dat hij er iets mee te maken had. ‘Vreedzame protesten zijn onderdeel van democratie. Maar het plunderen en binnendringen van overheidsgebouwen zoals vandaag is gebeurd, net als in 2013 en 2017 door links, vallen daar niet onder,’ liet de oud-president op Twitter weten. Hij schreef ook dat hij zich als president altijd aan de grondwet heeft gehouden en democratie, transparantie en vrijheid altijd heeft gerespecteerd en verdedigd.