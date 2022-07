Braziliaans gezin 17 jaar vastgehouden en uitgehongerd door vader

Hulpverleners ontfermen zich over een van de kinderen, die volwassen zijn maar rond de 8-10 jaar lijken. Rechts een van de vastgebonden kinderen. Beeld G1

“De twee jongeren, die de kinderen van de vrouw en de verdachte zijn, waren vastgebonden, bevuild en uitgehongerd”, aldus de militaire politie van de stad vrijdag. De vader is gearresteerd.

Volgens lokale media zijn de kinderen uit het gezin inmiddels 22 en 19 jaar oud. Ze waren geketend toen de politie hen vond. Ze zijn samen met hun moeder naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale hulpdiensten waren alle drie de slachtoffers “zwaar ondervoed en uitgedroogd”. De kinderen zouden er daardoor uitzien als acht- tot tienjarigen, schrijft de nieuwssite G1.

De moeder zou tegen de politie hebben gezegd dat zij en haar kinderen soms drie dagen geen eten kregen en dat ze geregeld fysiek en mentaal mishandeld werden door haar man, met wie ze 23 jaar getrouwd was. Volgens haar wilde ze van haar man scheiden, maar zou hij tegen haar hebben gezegd dat ze zijn huis pas mocht verlaten “als ze dood was”. Ook stond hij haar niet toe te werken of dat de kinderen naar school gingen.

Buurtbewoners van het gezin zouden tegenover de autoriteiten ook hebben verklaard dat de verdachte in de buurt bekend stond onder de bijnaam ‘DJ’, omdat hij regelmatig harde muziek op zou zetten. Vermoedelijk deed hij dat zodat het geschreeuw van zijn slachtoffers niet te horen was.

Volgens de kinderbescherming in Rio is er al twee jaar geleden melding gemaakt van de zaak bij het Openbaar Ministerie en de politie, maar is er nooit actie ondernomen.

De kamer waar de vrouw en kinderen werden vastgehouden. Beeld AFP

De benen van de kinderen waren steeds vastgebonden door de vader. Beeld ANP / EPA

De voorzijde van het huis. Beeld ANP / EPA