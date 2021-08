Branden in Griekenland: ‘Onze dorpen zijn verwoest, er is niets van over’

Bewoners van het eiland Evia worden geëvacueerd met veerboten. Beeld KOSTAS TSIRONIS/EPA

Minstens 1450 brandweerlieden bestrijden vijf grote branden ten noorden van Athene, een hevige brand op het eiland Evia en de branden op het Peloponnesische schiereiland.

Op Evia zijn bewoners en honderden brandweerlieden de wanhoop nabij. “We zijn alleen. Ons einde is nabij,” zei burgemeester Giannis Kotzias van de bedreigde stad Istiaia op de Griekse televisie. De hulpdiensten hebben duizenden mensen geëvacueerd en er liggen veerboten klaar om nog meer mensen van het eiland te halen nu het vuur om zich heen blijft grijpen.

Gouverneur Fanis Spanos van Centraal-Griekenland schreef op Facebook dat ook op Evia te weinig middelen zijn om het vuur te bestrijden. ‘We willen ten minste een behoorlijk aantal blusvliegtuigen, waar we al sinds de eerste dag om vragen, en meer blusvoertuigen,’ schreef hij. Over de lengte van heel Evia, het op twee na grootste Griekse eiland, woeden branden. Het eiland staat bekend om zijn ruwe landschap en bossen. Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor vakantiegangers, maar het bemoeilijkt het blussen van de branden. Die hebben duizenden hectaren in de as gelegd.

Hulp van buiten

Naast inwoners moesten ook toeristen vluchten voor het oprukkende vuur, dat nu ook woningen verwoest in de plaatsen Ellinika, Vasilika en Psaropouli. De branden op Evia hadden al geleid tot de ontruiming van tal van gemeenten. De autoriteiten zeggen dat ruim 2500 evacués zijn opgevangen in hotels en andere opvangplaatsen.

“Het is een ramp,” zei een vrouw die bij Psaropouli aan boord was gegaan van een evacuatieschip en vertelde dat ze haar huis heeft verloren. “Onze dorpen zijn verwoest. Er is niets over van onze huizen, onze bezittingen. Niets.’’

De Griekse hulpverleners worden op Evia geholpen door collega’s uit andere Europese landen. Er zijn naast 260 Griekse brandweerlieden ook zo’n 200 manschappen uit Oekraïne en Roemenië actief op het eiland. Regionale bestuurders hebben gevraagd om meer blusvliegtuigen en klagen dat die toestellen nu vooral worden ingezet bij hoofdstad Athene.

Nederland is niet een van de landen die de Grieken bijstaan, maar is wel in buurland Albanië actief om daar branden te bestrijden. Twee Chinook-helikopters van de luchtmacht zijn daar donderdag heen gevlogen.

Italië: overstromingen door noodweer

Behalve Griekenland en Albanië hebben andere landen in de regio vanwege een intensieve hittegolf te maken met natuurbranden. Die hebben tot dusver aan zeker tien mensen het leven gekost: twee in Griekenland en acht in buurland Turkije.

In Italië zijn zondag meer dan vierhonderd mensen geëvacueerd uit de Italiaanse badplaats Campomarino Lido, aan de Adriatische Zee. Ook hotels en campings in de omgeving werden ontruimd.

Op een video die de brandweer verspreidde is te zien hoe dikke rookwolken door de straten van de badplaats trekken en vlammen een café bedreigen. Foto’s op sociale media toonden het vuur rondom huizen. De brandweer probeerde vanuit de lucht het vuur te bestrijden met een blusvliegtuig en een helikopter.

In het zuiden van Italië en op de eilanden Sicilië en Sardinië woeden al de hele week bosbranden. Door de droogte, de hoge temperaturen en de harde wind laaien de branden gemakkelijk op en zijn ze moeilijk te blussen. Duizenden hectaren bos, weilanden en olijfgaarden zijn verbrand, evenals vee.

De hitte en droogte staan in schril contrast met het noorden van het land dat wordt geteisterd door overstromingen vanwege extreme regenval. In de noordelijke provincie Zuid-Tirol vond een aardverschuiving plaats. Daarbij werden verschillende voertuigen vernield, maar vielen geen gewonden. Wegen en kelders liepen onder water. (ANP)