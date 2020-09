Brand bij vluchtelingenkamp op Samos

Het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos dat vorige week afbrandde. Beeld EPA

Volgens Griekse media zijn er zeven buitenlanders gearresteerd.

De brand, die omstreeks 20.00 uur uitbrak, is volgens Griekse media gedeeltelijk onder controle. Als dat dinsdagnacht zo blijft dan kunnen twee brandbestrijdingshelikopters het blussen woensdagvroeg voltooien zodra het licht wordt. Intussen bestrijden zo’n veertig brandweerlieden en vrijwilligers uit Vathi, Pythagorion en Mytilene het vuur.

“Tot nu toe is het vuur nog niet overgeslagen naar tenten en containers maar ik maak me grote zorgen,” verklaarde de burgervader eerder dinsdagavond tegenover het Duitse persbureau DPA. Het kamp kan officieel 650 mensen opvangen, maar net als het vorige week afgebrande kamp Moria op het eiland Lesbos verblijven er veel meer mensen. Het zijn er volgens de autoriteiten ongeveer 4600. In het kamp op Samos zijn dinsdag twee mensen positief getest op het virus.

Het overbevolkte kamp Moria op Lesbos, met officieel plek voor maximaal 3000 vluchtelingen, brandde in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 september af nadat er een quarantaine was afgekondigd. Dit als gevolg van de eerste coronabesmetting. Die werd later gevolgd door tientallen andere.

Verdachten

Volgens de Griekse autoriteiten is de brand aangestoken, vermoedelijk door bewoners uit onvrede over de mensonwaardige omstandigheden en ingestelde quarantainemaatregelen. De politie hield vijf verdachten aan. Het gaat om jonge migranten die worden verdacht van brandstichting. De autoriteiten zijn op zoek naar nog een persoon, zei minister van Burgerbescherming Michalis Chrisohoidis dinsdagmiddag. Deze zesde verdachte is geïdentificeerd.

Meer dan 12.000 mensen, voornamelijk migranten uit Afghanistan, Afrika en Syrië, zitten sinds de brand zonder onderdak, goede sanitaire voorzieningen of toegang tot voedsel en water. Naar een tijdelijk kamp in het gebied Kara Tepe met 5000 beschikbare bedden zijn tot nu toe slechts ongeveer 1000 mensen verhuisd, volgens een regeringsfunctionaris. Hij voegde eraan toe dat er meer ruimte beschikbaar komt.

Waarschuwing

Griekse politici hebben gewaarschuwd dat ook ​​in vluchtelingenkampen op de eilanden Samos, Chios, Leros en Kos brand kan worden gesticht, zeker als de bewoners van Moria naar het Griekse vasteland of naar Europa worden overgebracht.