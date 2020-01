Bouwvakker stort met dak van Russisch stadion naar beneden

Het dak van een ijshockeystadion in St. Petersburg stortte in tijdens werkzaamheden. Beeld Fontanka

Op videobeelden van de Russische nieuwswebsite Fontanka is te zien hoe de man, als het dak begint in te storten, nog snel in het bakje van een hijskraan probeert te komen, waarin een collega staat. Volgens een andere nieuwswebsite, Mash Telegram Channel, is één werknemer bij het ongeval overleden, hoewel dat nog niet officieel is bevestigd. Een reddingsteam is momenteel onderweg.

Volgens Mash Telegram verliet de man de bak zonder veiligheidslijn om werkzaamheden op het dak uit te voeren. “Volgens de informatie die we voorlopig hebben, kunnen er mensen onder het puin liggen,” zo liet het Russische ministerie van Noodsituaties aan Fontanka weten.

Volgens het ministerie is 80 procent van de muren van het stadion ingestort. Het Sport- en Concertgebouw St. Petersburg (SKK) uit het Sovjettijdperk stond op de nominatie om te worden gesloopt, maar lokale architecten protesteerden tegen de plannen omdat het gebouw uit 1980 een icoon is van de Sovjetarchitectuur.