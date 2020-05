Bouterse ziet laatste hoop op presidentschap vervliegen

Beeld ANP

Dat melden bronnen in Suriname, op basis van data van het ministerie van Binnenlandse Zaken

In de laatste prognose is 95 procent van alle stemmen verwerkt. Oppositiepartij VHP van Chan Santokhi blijft op 20 zetels staan en is de winnaar van de verkiezingen. Derde partij wordt de ABOP van Ronnie Brunswijk met 7 zetels, voor de NPS met 4 zetels. Het parlement wordt compleet gemaakt met de kleine partijen BEP en Pertjajah Luhur met ieder 2 zetels.

De NDP heeft daarmee 10 zetels verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2015. De partij van president Bouterse had de afgelopen regeerperiode de absolute meerderheid in het parlement. Alleen door een coalitie met andere partijen kan het eventueel aan de macht blijven.

Geen samenwerking

Die kans is vooralsnog klein, omdat de de regering-Bouterse zijn krediet verloren heeft door het wanbeleid van de afgelopen jaren. De VHP weigert samenwerking met de NDP. Net als de ABOP, bevestigt leider Brunswijk tegen nieuwssite Starnieuws. Hij zegt dat hij tot nu toe alleen met Santokhi heeft gesproken.

“In 2015 wilde de NDP niet met mij werken,” zegt Brunswijk. “Ik heb geen zaak met de NDP. Ik heb al tijdens mijn verkiezingscampagne gezegd dat ik niet samenwerk met de NDP. Ik blijf bij mijn standpunt.”

Op de chaotisch verlopen verkiezingsdag maandag en bij het tellen van de stemmen daarna spande het erom of Bouterse nog een mogelijkheid had president te worden. In Suriname kiest het parlement de president. Een kandidaat wordt benoemd bij 34 van de 51 stemmen.

Als de NDP 18 zetels zou halen, kan het de benoeming van een kandidaat van de oppositie tegenhouden. Als het parlement er niet uitkomt, wordt de keuze bepaald door de Verenigde Volksvergadering. Dan stemmen niet alleen de parlementsleden, maar ook de ressortsraden (gemeenteraden) en districtsraden (provinciebesturen). Omkoping en fraude ligt daar meer op de loer, zo is de les van eerdere verkiezingen.