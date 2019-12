Bouterse verkiesbaar ondanks veroordeling

Desi Bouterse. Beeld ANP

Dat zei Bouterse maandagmiddag in een programma op radiostation SRS. Deze staatszender staat bekend als pro Bouterse.

De president was kort op de radio om zijn duizenden aanhangers te bedanken die zondagnacht naar het vliegveld waren gekomen om hem te verwelkomen. Hij kwam die dag terug van een staatsbezoek aan China en sprak de menigte kort toe om daarna een persconferentie te houden.

De krijgsraad in Suriname heeft Bouterse veroordeeld tot twintig jaar cel. Het Openbaar Ministerie had twintig jaar celstraf geëist tegen de inmiddels 74-jarige president - hoofdverdachte in het strafproces over de Decembermoorden. Hij was in 1982 de leider van het militaire bewind. In de nacht van 7 op 8 december van dat jaar werden vijftien tegenstanders van zijn regime van hun bed gelicht. Ze werden overgebracht naar Fort Zeelandia waar ze werden gemarteld en vermoord.