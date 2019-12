Bouterse tekent toch verzet aan tegen veroordeling

Beeld EPA

Maar nu meldt de advocaat tegen het Surinaamse Starnieuws dat een collega van hem het wel heeft gedaan. “Ik heb niet gelogen, want een kantoorgenoot heeft het ingediend,” aldus Kanhai tegen het Surinaamse medium. “Ik ben toch niet dom om geen verzet aan te tekenen.”

Hoger beroep, waarbij een hogere rechter zich buigt over de zaak, is voor Bouterse niet mogelijk omdat hij bij verstek is veroordeeld. Bouterse is de afgelopen twaalf jaar bij geen enkele zitting van de krijgsraad aanwezig geweest.

De krijgsraad heeft nu twee maanden de tijd om de zaak opnieuw te beoordelen. Bouterse moet nu hij verzet heeft aangetekend wel voor de krijgsraad verschijnen. Als hij weer wegblijft, vervalt het verzet en blijft de eerste straf staan.

Bouterse werd veroordeeld vanwege medeplichtigheid aan de moord op vijftien politieke tegenstanders op 8 december 1982.