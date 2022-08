Bosbranden, hitte en droogte teisteren Portugal en Frankrijk

Een brandweerman probeert een brand te blussen in Mafra, op ongeveer 40 kilometer ten noorden van Lissabon. Beeld PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

In Noord- en Midden-Portugal waren dit weekend zo’n duizend brandweerlieden in de weer om bosbranden te blussen. Een bejaardentehuis en een rivierstrand werden uit voorzorg geëvacueerd. Ook in Mafra, op ongeveer 40 kilometer ten noorden van hoofdstad Lissabon, woeden stevige branden. Op televisiebeelden is te zien hoe bewoners proberen de opmars van het vuur te vertragen door hun tuinen nat te spuiten, terwijl de vlammen door naburige bossen razen. Zij worden bijgestaan door 400 brandweerlieden.

Steile temperatuurstijgingen

Tot minstens dinsdag staan delen van Noord- en Midden-Portugal ‘steile temperatuurstijgingen’ tot meer dan 40 graden te wachten, aldus het meteorologisch instituut van Portugal.

In Zuid-Frankrijk brandde 350 hectare af in het departement Gard. Een brandweerman raakte daar ernstig gewond. In de buurt van Marseille ging 35 hectare in vlammen op, waardoor snelwegen rondom de havenstad gedeeltelijk werden afgesloten. Bij een brand in een dennenbos in de stad Aubais, ten zuiden van Nîmes, raakten vier brandweerlieden gewond, van wie één ernstig, meldde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.