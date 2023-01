Boris Johnson zegt dat Poetin dreigde met raketaanval

De voormalige Britse premier Boris Johnson met de Oekraïense president Volodomir Zelenski. Beeld ANP / EPA

Het gesprek vond volgens Johnson plaats in februari vorig jaar, nadat hij een bezoek had gebracht aan Kiev. Met het bezoek probeerde Johnson de westerse steun voor Oekraïne duidelijk te maken toen er ongerustheid ontstond over een mogelijke Russische inval.

Johnson zegt dat hij Poetin in het gesprek waarschuwde had dat er strengere westerse sancties zouden volgen als de Russen Oekraïne zouden binnenvallen. Hij zou ook duidelijk hebben gemaakt dat de oorlog een ‘volslagen catastrofe’ zou worden en dat de escalatie alleen maar voor meer westerse steun voor Oekraïne zou zorgen. Hij zei tegen Poetin dat het ‘meer Navo, niet minder Navo’ aan de Russische grenzen zou betekenen.

Negen dagen later, op 11 februari, vloog de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, naar Moskou om zijn Russische collega Sergej Sjojgoe te ontmoeten. Na het gesprek werd hem verzekerd dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen, maar hij zei dat beide partijen wisten dat dat een leugen was. Minder dan twee weken later, op 24 februari, reden Russische tanks de grens met Oekraïne over.

Rusland ontkent dat president Poetin zou hebben gedreigd om een raket af te vuren op Johnson. Het Kremlin zegt dat dat niet waar is. “Om precies te zijn is dit een leugen.”

De BBC-documentaire Putin vs the West wordt maandagavond uitgezonden.