Boris Johnson versoepelt de lockdown met de voet op de rem

In de Engelse badplaats Polzeath aan de Atlantische kust is een restaurant ingericht met maximale afstand tussen de gasten en de bediening. Beeld AP

Groot-Brittannië gaat van het slot, als laatste land in Europa. Vanaf zaterdag mogen pubs, restaurants en kappers weer open. Daarnaast mogen Britten naar een zestigtal landen reizen zonder bij terugkomst verplicht veertien dagen in quarantaine te moeten. Ook Nederland staat op de lijst.

“Gedraag je verantwoordelijk.” Premier Boris Johnson herhaalde de boodschap voortdurend, een dag voor de grootste versoepeling sinds de invoering van de lockdown. Want hoewel de maatschappij almaar meer opengaat, vraagt de regering zich af of iedereen wel fatsoenlijk met de herwonnen vrijheden zal omgaan.

Johnson versoepelt daarom met de voet op de rem; zodra blijkt dat de regels onvoldoende gerespecteerd worden, zal hij er niet voor terugdeinzen de boel terug te draaien, zei hij. Er is zelfs extra politie en ambulancepersoneel vrijgemaakt dit weekend, uit angst dat veel beschonken Engelsen zich zullen misdragen.

100 doden per dag

Medische experts zijn niet gelukkig met de versoepelingen. Aangezien er dagelijks nog honderden nieuwe besmettingen bijkomen – en gemiddeld nog meer dan 100 doden per dag – vrezen zij dat het openen van bars en restaurants voor problemen zal zorgen. Dat de stad Leicester deze week vanwege een nieuwe piek opnieuw in lockdown moest, laat zien dat het gevaar in Groot-Brittannië nog lang niet geweken is. Het aantal besmettingen stijgt nog in ruim dertig andere steden en stadsdelen. Dat die stijging nog niet genoeg reden is om in te grijpen, baart medici zorgen.

Ondertussen ziet Johnson dat andere gevaar groter en groter worden: een extreem diepe economische recessie. De afgelopen dagen regende het massaontslagen bij winkelketens en in de luchtvaartindustrie. In een paar dagen tijd gingen ruim tienduizend banen verloren. Langer wachten met versoepelingen zal de economie nog harder raken, en daarom is de premier nu bereid de gok te wagen – met als risico dat het aantal besmettingen oploopt.

Quarantaines

De Britse regering heeft een lijst met tientallen landen vrijgegeven waarvoor, na een bezoek, de quarantaineverplichting komt te vervallen. Dat maakt het voor Engelsen mogelijk om deze zomer in Frankrijk, Spanje of Italië op vakantie te gaan. Ook Nederland staat op de lijst, wat betekent dat Nederlanders vanaf 10 juli zonder veertiendaagse quarantaineverplichting weer naar Engeland kunnen reizen. Portugal, Zweden en de Verenigde Staten staan niet op de lijst.

De rest van het Verenigd Koninkrijk – Schotland, Wales en Noord-Ierland – heeft zich nog niet aangesloten bij deze afspraken. Daar blijft de quarantaineplicht van kracht.

Terwijl de Zuid-Europese landen de Engelsen graag zien komen deze zomer, als welkome stimulans voor de zwaar geraakte economie, geldt in Nederland nog altijd het dringende advies voor iedereen die vanuit het Verenigd Koninkrijk komt om allereerst veertien dagen in quarantaine te gaan.