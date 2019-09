Boris Johnson verliest de strijd met het Britse parlement

De Britse premier Boris Johnson heeft een gevoelige nederlaag geleden in het Lagerhuis. Het parlement maakte de weg vrij voor een stemming over een voorstel dat moet voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder deal uit de EU stapt.

Met een meerderheid van 328 stemmen tegen 301 slaagden de parlementariërs erin om premier Johnson een stevige tik uit te delen. Woensdag zal nu worden gestemd over een wetsvoorstel waarmee een ‘no deal’-brexit zonder goedkeuring van het Lagerhuis kan worden geblokkeerd.

Ook 21 Conservatieven uit Johnsons eigen gelederen stemden tegen en dat zullen zij woensdag waarschijnlijk opnieuw doen. Johnson maakte direct daarna bekend dat deze parlementariërs niet meer voor de Conservatieve Partij in het parlement mogen zitten. Onder de rebellerende parlementsleden zitten de vroegere minister Philip Hammond en Nicholas Soames, de kleinzoon van Winston Churchill.

Johnson kondigde direct na de stemming in het parlement al aan dat er nieuwe verkiezingen zullen komen als de motie woensdag wordt aangenomen. “Ik wil geen verkiezingen, maar het kan dan niet anders. Als de motie wordt aangenomen gaat de brexit nog jaren duren.”

Johnson wil hoe dan ook op 31 oktober uit de Europese Unie. In de motie die woensdag wordt behandeld staat dat een no-dealbrexit eerst door het parlement dient te worden goedgekeurd. Als het parlement tegenstemt, zou de uittreding moeten worden uitgesteld tot 31 januari.

Johnson heeft echter altijd gezegd dat er geen sprake van kan zijn dat hij de Europese leiders vraagt het Britse vertrek uit de EU opnieuw op de lange baan te schuiven. Heel zijn geloofwaardigheid als premier heeft hij opgehangen aan de belofte om eind oktober de brexit te realiseren - het liefst met een akkoord, maar zonder als het moet.

De Britse premier wil met nieuwe verkiezingen een dusdanige meerderheid afdwingen dat hij toch zijn eigen plannen kan doorvoeren. Om vervroegde verkiezingen uit te schrijven heeft Johnson evenwel de steun van een tweederdemeerderheid van de parlementsleden nodig en dus de steun van de grootste oppositiepartij Labour. Die zal alleen met vervroegde verkiezingen instemmen als het wetsvoorstel dat een ‘no deal’ moet tegenhouden, definitief wordt goedgekeurd.

De clash tussen de regering van Johnson en het parlement, en tussen de harde brexiteers van de Tories en de verzamelde oppositie, lijkt zo naar een climax te gaan.

