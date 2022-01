Boris Johnson verdedigt zich tegen forse kritiek na tuinfeestje tijdens lockdown: ‘Ik begrijp de woede’

Boris Johnson tijdens het vragenuurtje in het Britse parlement. Hij moest zich daar verantwoorden voor het tuinfeestje dat hij tijdens de coronalockdown bijwoonde. Beeld AFP

Johnson verdedigde zich woensdag tegenover het Britse parlement over zijn acties. Het ging om een ‘social distance borrel’, waarvoor zo'n honderd mensen waren uitgenodigd. Op dat moment mochten Britten niet meer dan één persoon buiten hun huishouden ontmoeten. De oppositie en enkele leden van zijn eigen conservatieve partij zeiden dat Johnson zou moeten aftreden als bleek dat hij de strikte coronamaatregelen had gebroken.

“Ik wil me verontschuldigen. Ik weet dat miljoenen mensen in dit land buitengewone offers hebben moeten brengen in de laatste 18 maanden,” zei Johnson. “Ik ging die tuin in, iets na zes uur op 20 mei 2020 om groepen medewerkers te bedanken, voordat ik 25 minuten later terug naar mijn kantoor ging om verder te gaan met werken,” legde hij uit. “Met de kennis van nu had ik moeten zeggen: iedereen terug naar binnen.”

Aftreden?

Keir Starmer, de leider van de Britse Labourpartij die in de oppositie zit, zei tegen Johnson dat hij zou moeten aftreden. “Het feest is over, premier. De enige vraag is: stuurt het Britse publiek hem weg? Stuurt zijn eigen partij hem weg? Of doet hij het fatsoenlijke, en treedt hij zelf af?” vroeg Starmer aan Johnson.

Johnson liet doorschemeren dat hij dat laatste nog niet van plan is. “Ik dacht dat het een werkevenement was en... Ik heb er spijt van dat we het niet anders hebben gedaan,” herhaalde hij nog eens in reactie op Starmer. “Ik neem de verantwoordelijkheid en verontschuldig me. Maar aangaande dit politieke punt: ik denk dat hij de uitkomst van het onderzoek moet afwachten.” Hij verwees daarmee naar het lopende onderzoek naar mogelijke illegale bijeenkomsten van regeringsmedewerkers tijdens de lockdown.

Het schandaal rond meerdere coronafeestjes is inmiddels ‘partygate’ gaan heten. Johnson heeft sinds hij in juli 2019 premier werd van het Verenigd Koninkrijk meerdere schandalen en misstappen overleefd, waaronder beschuldigingen van corruptie. Hij kampt verder met een rebellie binnen de Conservatieven over zijn coronabeleid. Onlangs was er ook nog het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen en het ontslag van brexitminister Frost uit onvrede over het regeringsbeleid.