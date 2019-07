Boris Johnson nieuwe premier Verenigd Koninkrijk

Boris Johnson dinsdag op het partijkantoor van de Conservatieven, die hem als nieuwe partijleider en daarmee premier kozen. Beeld Frank Augstein/AP

Boris Johnson (55) mag zich opmaken voor een bezoek aan Koningin Elizabeth woensdag. Nadat zij voorganger Theresa May’s ontslag heeft aangenomen, zal ze Johnson benoemen tot minister-president van het Verenigd Koninkrijk. Hij is de derde persoon die zich waagt aan een poging het land uit de Europese Unie te doen geleiden. Johnson heeft de baan te pakken die hij stiekem al jaren ambieert. Maar eenvoudig wordt het niet.

Drie jaar en één maand nadat de Britten per referendum kozen de Europese Unie te verlaten, is Boris Johnson naar eigen zeggen de man die de klus gaat klaren. Zijn campagne was er een van de harde hand. “Als ik het word,” zei hij in de video waarin hij zijn kandidatuur aankondigde, “gaan we er op 31 oktober hoe dan ook uit. Met of zonder deal.”

Tijdens zijn eerste toespraak als partijleider van de Conservatieven ging hij daarop door. “We moeten onze twee wensen samen zien te brengen. Het verlangen naar vrije handel, en naar het kunnen zijn van een soevereine staat.” Hij herhaalde andermaal dat de enige einddatum waarop de brexit zal worden voltrokken, wat hem betreft 31 oktober is.

Toezegging

Het zal nog niet mee vallen die belofte waar te maken. De Europese onderhandelaars hebben al meermaals aangegeven dat er wat hen betreft geen komma meer wordt verschoven in het scheidingsdocument dat ze in samenspraak met de regering May opstelden. Johnson gaat het met een bezoek aan Brussel, Parijs en Berlijn opnieuw proberen, maar hoeft normaal gesproken nergens op te rekenen.

Johnson paaide kiezers met de toezegging dat hij desnoods het parlement tijdelijk op zou schorten, als dat een harde brexit zou willen blokkeren. Het Lagerhuis nam als tegenmaatregel vorige week een wet aan die het opzij schuiven van het parlement verbiedt.

Zieltjes winnen

Maandag nog opperde Sir Alan Duncan, nota bene een partijgenoot, een spoeddebat te organiseren waaruit zou moeten blijken of het parlement überhaupt wel achter een premierschap voor Johnson staat. Voorzitter John Bercow wees de aanvraag voor het debat af, maar het feit dat deze geluiden uit eigen kring klinken, geeft aan dat Johnson nog de nodige zieltjes te winnen heeft.

Te beginnen met de regering waarmee Johnson de klus wil klaren. Hij mag in principe de ministersploeg van May overnemen, maar zal in elk geval op zoek moeten naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor Financiën, Justitie en Internationale Samenwerking. Respectievelijk David Gauke, Philip Hammond en Rory Stewart hebben al aangegeven niet in een regering Johnson te willen dienen. Dinsdagochtend voegde staatssecretaris van Onderwijs Anne Milton zich bij hen.

Het is aannemelijk dat Jeremy Hunt, die het dinsdag aflegde tegen Johnson in de strijd om het premierschap, de volgende is.