Boris Johnson houdt grote schoonmaak. Of zit zijn verloofde er achter?

Het kantoor van de Britse premier Boris Johnson schudt op zijn grondvesten. Twee belangrijke adviseurs zijn opgestapt dan wel ontslagen, naar verluidt mede ingegeven door Johnsons verloofde Carrie Symonds. Gaat er een andere wind waaien?

Het was niet te horen, maar het kan bijna niet anders of er heeft links en rechts gejuich geklonken toen Dominic Cummings vrijdagavond op dramatische wijze Downing Street 10 verliet. Cummings stapte door de voordeur van premier Johnsons ambtswoning naar buiten, wetende dat hij daar gefotografeerd zou worden, met demonstratief een verhuisdoos in zijn handen. Alsof hij wilde zeggen: ik ben degene die weggaat, dit is mijn eigen beslissing, mijn taak is volbracht.

Zijn vertrek, en dat van zijn kompaan Lee Cain afgelopen donderdag, markeert het einde van een tijdperk dat niet alleen diepe sporen heeft nagelaten in de Britse Conservatieve Partij, maar in het hele land. Cummings wordt beschouwd als de drijvende kracht (al zien sommigen hem eerder als de kwade genius) achter de brexit-campagne, die in 2016 het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU inluidt. Hij is bijvoorbeeld de bedenker van de beroemde rode bus die dan het hele land doortrekt, met op de zijkant de tekst dat een brexit de Britten 350 miljoen pond per week gaat opleveren. Het is een leugen, maar wel eentje met een enorm effect.

Touwtjes in handen

Dit succes verstevigt zijn positie in de partij. Hij krijgt helemaal de touwtjes in handen als premier Boris Johnson hem na zijn verkiezingszege in de zomer van 2019 aanstelt als belangrijkste adviseur. Cummings voert een schrikbewind in. Iedereen die het waagt Johnson (of hemzelf) tegen te spreken, vliegt zonder pardon de laan uit. In zijn beruchte blogs noemt hij een minister een ‘luie pad’ en schrijft hij dat de PJ Masks (superhelden uit een tekenfilm) het veel beter zouden doen dan het kabinet van Johnson. Ook noemt hij de parlementariërs die tegen de brexit zijn ‘idioten’.

De kritiek richtte zich echter vooral op Boris Johnson, ook (en vooral) uit zijn eigen partij. Waarom liet hij Cummings alle macht naar zich toe trekken? Waarom stond hij toe dat de relatie met de media, de partij en het parlement volledig verzuurde? Waarom greep hij niet in toen Cummings middenin de lockdown van Londen naar het noordelijke Durham reed om zijn moeder te bezoek en vervolgens daar ook nog een uitstapje maakte (volgens hemzelf om zijn ogen te testen voor de lange terugrit naar Londen)?

De vrijdag opgestapte Dominic Cummings. Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Carrie Symonds

Het lijkt er nu op dat Johnson eindelijk tot actie is gedwongen door zijn verloofde Carrie Symonds. De twee hebben sinds 2018 een relatie en kregen in april van dit een jaar een zoontje, Wilfred. Symonds, die theaterwetenschappen en kunstgeschiedenis studeerde, kan Cummings en ook Lee Cain (die chef staf zou worden) niet luchten of zien. Ze houdt hen naar verluidt verantwoordelijk voor het politiek isolement waarin haar Boris zich inmiddels bevindt. Ook het zwabberende coronabeleid van de regering (scholen wel/niet open, wel/geen track-&-trace app) en het geruzie met de pers is wat haar betreft de schuld van Cummings en Cain.

De onmiddellijke aanleiding voor de clash was de benoeming van Allegra Stratton, oud-BBC-journalist en goede vriendin van Symonds, Die start binnenkort met dagelijkse persconferenties, live op tv uitgezonden, om de luiken weer open te gooien. Toen Cain dit hoorde (hij was er niet in gekend), diende hij onmiddellijk zijn ontslag in. Of hij werd ontslagen, daarover verschillen de lezingen. Met Cummings werd aanvankelijk afgesproken dat hij tot kerstmis zou aanblijven, maar hij vertrok dus gisteravond. In goed overleg, zo bezwoer Johnsons woordvoerder.

Nieuw begin?

Dit koningsdrama (zoals in het in de Britse pers al is gedoopt) moet een nieuw begin worden voor Johnson. De vraag is wat het betekent voor de brexit-onderhandelingen, die deze week de zoveelste beslissende fase ingaan. Met Cummings is immers een van de fanatiekste brexiteers van het toneel verdwenen. En heeft Johnson nu niet de ene invloedrijke adviseur ingeruild voor de andere? “Carrie Symonds heeft een enorme invloed op hem,” klinkt het uit bronnen rond Downing Street. Een anoniem parlementslid vreest alvast het ergste: “Johnson waait met elke storm mee, de man heeft totaal geen politiek kompas.”