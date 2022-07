Boris Johnson getipt als mogelijke opvolger van Navo-topman Jens Stoltenberg

Boris Johnson. Beeld NurPhoto via Getty Images

Stoltenberg legt naar verwachting in september volgend jaar zijn functie neer. Oorspronkelijk zou dat dit jaar zijn, maar de overdracht werd uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Een daadwerkelijke aanstelling voor Johnson is ver weg: hij zou zich eerst kandidaat moeten stellen, daarna moeten alle Navo-leden unaniem de opvolger kiezen. Verwacht wordt al dat Frankrijk mogelijk een veto uitspreekt.

De Britse premier neemt op 6 september ontslag als premier van het Verenigd Koninkrijk, wat hem de tijd zou geven om wat rust in te lassen voor hij aan zijn potentiële nieuwe functie begint. Om secretaris-generaal te worden van de Navo, zou hij ook moeten stoppen als Brits parlementslid.

Meer Britten in de running

Johnson zelf geeft voorlopig geen commentaar over zijn ambities, maar de kans dat de opvolger van Stoltenberg een Brit wordt, is niet ondenkbaar. De Verenigde Staten zijn geen fan van een kandidaat uit de Europese Unie, vanwege de plannen van de EU om met een Europees leger van start te gaan. Daarmee wordt de poel politici waar uit kan worden gevist kleiner, want het is traditie binnen het Atlantische militaire genootschap dat de secretaris-generaal niet uit de VS komt.

Het Verenigd Koninkrijk is ook voor de Baltische staten een goede optie. Johnsons ster is internationaal gestegen door zijn inspanningen om mee te bouwen aan een internationale coalitie tegen de Russische president Vladimir Poetin. Ook zijn expliciete steun voor Oekraïne bleef niet onopgemerkt.

Er zijn echter nog andere Britten in de running. Zo doen ook de namen van voormalige premiers Theresa May en David Cameron de ronde, net als die van minister van Defensie Ben Wallace. De recentste Britse Navo-baas - tussen 1999 en 2004 - was Lord George Robertson, voormalig minister van Defensie voor Labour.