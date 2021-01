Boris Johnson: Britse variant virus toch dodelijker dan gedacht

Beeld Getty Images

“We hebben vandaag vernomen dat het Britse virus zich niet alleen sneller verspreidt, maar ook tot een hoger sterftecijfer leidt.”

Voor mannen van in de 60 is het risico op overlijden met het huidige coronavirus 10 op de 1.000. De nieuwe variant treft 13 tot 14 op de duizend mannen. Dat zegt wetenschappelijk adviseur van de regering Patrick Vallance, die bezorgd is. “Ik wil benadrukken dat er veel onzekerheid bestaat rond deze cijfers.”

De nieuwe variant werd voor het eerst ontdekt in Londen en het zuidoosten van Engeland. De Engelse variant blijft zich over de hele wereld verspreiden en heeft nu minstens zestig landen en gebieden bereikt. Johnson zei ook dat de vaccins nog steeds effectief zijn tegen beide varianten van het virus.

Groot-Brittannië, het meest getroffen land in Europa, heeft meer dan 3,5 miljoen besmettingen geregistreerd en bijna 96.000 doden. Daarmee staat het land op de vijfde plaats in de wereld en is het het meest getroffen land van Europa.

Het Verenigd Koninkrijk neemt mogelijk verdere maatregelen om haar grenzen te beschermen tegen nieuwe varianten van Covid-19. Premier Boris Johnson laat weten dat niet uit te sluiten. “Omdat we niet willen dat we na alle moeite ons land in gevaar brengen door een nieuwe variant terug te laten komen.”

De huidige lockdowns in Groot-Brittannië verbieden de meeste internationale reizen. Nieuwe regels die maandag zijn geïntroduceerd vereisen een negatieve coronatest voor vertrek plus een quarantaineperiode na aankomst.