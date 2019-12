Boris Johnson behaalt absolute meerderheid

De Conservatieven van de Britse premier Boris Johnson hebben een meerderheid in het Lagerhuis behaald. De partij van Johnson gaat het vertrek van de Britten uit de Europese Unie op 31 januari 2020 leiden. Lees er alles over in ons brexitblog.

Dit is wat je moet weten over de Britse verkiezingsuitslag De Britse premier Boris Johnson kan nu, door de winst met zijn Conservatieve partij, zijn brexitdeal ongestoord door het parlement loodsen. Inmiddels staat de partij op 364 van de 650 zetels in het Britse parlement. Nog niet alle stemmen zijn geteld, dus dat aantal kan nog hoger uitvallen. Van één kiesdistrict is de uitslag nog niet bekend, maar dat gaat van oudsher naar de Conservatieven. De Britse oppositiepartij van Jeremy Corbyn behaalde een slecht resultaat: volgens de prognose komt Labour niet verder dan 191 zetels.