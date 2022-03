Bonte stoet Oekraïnegangers verzamelt zich: van ex-marinier tot timmerman

Een militair in Oekraïne met een Nederlandse vlag op de arm (rechts). Het is onduidelijk waar de foto precies is genomen en wie de man is. Beeld Telegram.

Een glasvezelmonteur uit Delfzijl, een brandweervrouw uit Dordrecht, de zoon van een Britse ex-minister, een timmerman uit New-Jersey (Amerika), een Schotse opa van 61, een Zweedse Syrië-veteraan. Een bont gezelschap reageerde op de oproep van de Oekraïense president Zelenski om het land te komen helpen en je aan te sluiten bij het Vreemdelingenlegioen van het Oekraïense leger. Dat leger richtte er een speciale website voor op, waarmee je in een paar klikken en na het uploaden van wat papieren officieel Oekraïneganger bent. “Voor transport kan gezorgd worden.”

De Oekraïners stellen dat er zich inmiddels 20.000 vrijwilligers hebben gemeld, uit 52 landen. Onduidelijk is of dat alleen mensen zijn die interesse hebben getoond of dat zich al 20.000 Legionairs in Oekraïne hebben gemeld. Onbekend is ook hoeveel Nederlanders die kant op zijn gereisd. Wel duidelijk is dat de interesse in eerste instantie zo groot en zo divers was, dat de Oekraïners een voorwaarde toevoegden: alleen mensen met militaire ervaring zijn welkom. Of, zoals de moderator van de Amerikaanse Facebookgroep Volunteers for Ukraine schrijft: “Als je militaire ervaring bestaat uit het jarenlang spelen van de game Call of Duty, dan gooien we je uit de groep. No bullshit.”

Mike en Alex uit Groot-Brittannië eerder deze week aan de Pools-Oekraïense grens. Ze stellen eerder in Afghanistan te hebben gediend als paramedicus. Beeld Getty Images

Het weerhoudt avonturiers zonder militaire ervaring er niet van om toch af te reizen. “De meerderheid die zich aan de grens meldt, heeft geen militaire ervaring,” stelt de Pool Kacper Rekawek, die al jaren onderzoek doet naar buitenlandse strijders in Oekraïne, op basis van zijn bronnen. “Er zijn zorgen over die mensen, zeker als er ook een taalbarrière is.”

Er zijn meer zorgen: beschadigde ex-militairen die naar Oekraïne gaan voor het geld of om een onverwerkt verleden te compenseren. ‘Voor hen is het beter niet te gaan,’ schrijft luitenant-generaal buiten dienst Hans van Griensven op LinkedIn. ‘Ik verzoek iedereen die een beschadigde veteraan kent die overweegt te gaan vechten, hem of haar hierop aan te spreken en te komen tot een verstandige beslissing.’ In een toelichting zegt Van Griensven persoonlijk geen vertrekkers te kennen ‘maar wel verhalen te horen'. Zo vertelde de 28-jarige Manuel uit Delfzijl aan de Volkskrant zijn baan als glasvezelmonteur op te zeggen en naar Oekraïne te gaan. Hij is opgeleid als infanterist, maar heeft ‘een behoorlijke emotionele rugzak’.

Ex-militair Joyce Koster uit Dordrecht, voor haar vertrek naar Oekraïne. Beeld Milan Rinck

Waar de duizenden Oekraïnegangers nu precies zijn in dat land is niet altijd duidelijk. Contact verloopt moeizaam als iemand de grens over is. Joyce (40, ex-militair, ‘ik kan niet tegen onrecht’) uit Dordrecht meldde in de buurt van Kiev te zijn en stuurde een foto van een tent met stapelbedden. Een andere Nederlander die in Oekraïne is, laat weten ‘binnenkort naar het front te gaan’. Persbureau Reuters sprak in de stad Lviv met Britse ex-mariniers, maar zag ook Bert, ‘een enorme, getatoeëerde Nederlander'. Ook duiken de eerste groepfoto’s van vrijwilligers uit het Vreemdelingenlegioen op. Op een daarvan staat een gewapende man in gevechtstenue en met een Nederlandse vlag op zijn arm, naast een Braziliaan en een Portugees. Zijn identiteit wordt niet vermeld, maar een tussenpersoon in Nederland zegt hem te herkennen. De foto werd eerder deze week gedeeld via een Oekraïens Telegram-kanaal. Die beheerder reageerde niet op vragen over de herkomst van de foto.

De Zweed Jesper Söden vertelde woensdag vanuit Oekraïne aan Zweedse media ‘met een speciale eenheid naar Kiev te gaan'. Söden was eerder in Syrië, daar vocht hij in 2017 met Koerdische milities tegen terreurgroep IS. Een Duitse groep experts stelt over de verzameling vrijwilligers: “Er zijn op dit moment nog geen berichten van buitenlandse strijders die actief zijn in gevechtsoperaties.” Die experts stellen ook: “De ideologische achtergrond van de strijders is nog wat onduidelijk.”

In de periode 2012-2015 reisden zo'n driehonderd Nederlanders af naar een andere oorlog: die in Syrië. Het overgrote merendeel van hen sloot zich aan bij jihadistische terreurgroepen als IS. Dat maakte hen strafbaar, de Oekraïnegangers zijn dat in principe niet, zij sluiten zich aan bij een regulier leger. Van de driehonderd volwassen Syriëgangers (mannen en vrouwen) kwamen er honderd om in het conflict, 120 van hen bevinden zich nog steeds in de regio.