Bomvolle smokkeltruck op weg naar VS kantelt in Mexico: 53 doden

Een van de gewonden van het vrachtwagenongeluk donderdag in de staat Chiapas, Mexico. Beeld AP

Regelmatig komen ze in het nieuws: de karavanen met soms wel duizenden mensen uit Centraal-Amerika, op weg naar de Amerikaanse grens. In elkaars nabijheid zijn ze minder kwetsbaar, dus reizen ze samen. Maar in de stoet zijn ook makkelijk te herkennen voor de Mexicaanse autoriteiten. En dus makkelijker te stoppen.

Laadruim

Een alternatief is de vrachtwagen. Verborgen in het laadruim worden migranten minder snel gespot. Maar een prettig alternatief is het niet, allesbehalve. De vrachtwagens zitten vaak stampvol en de overtocht kost duizenden dollars. Per etappe, want de migranten reizen stap voor stap door Mexico.

Donderdag bleek in de Zuid-Mexicaanse deelstaat Chiapas hoe gevaarlijk de rit is. De omstandigheden rond het ongeluk zijn vaag. Vermoedelijk reed de truck veel te hard en is hij door de zware belasting gekanteld in een bocht. De gevolgen zijn duidelijk: zeker 53 doden en nog eens tientallen gewonden.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador bevestigde in zijn condoleance dat de slachtoffers afkomstig zijn uit Centraal-Amerika. Hun doel laat zich raden: de grens met de VS.

Dodelijkste jaar

Amerikaanse autoriteiten zullen extra in hun maag zitten met het ongeluk. Om het ongeluk in Chiapas in perspectief te plaatsen: de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meldde donderdag dat 2021 het dodelijkste jaar aan de Amerikaans-Mexicaanse grens is, sinds de organisatie begon met het bijhouden van de statistieken. Dat aantal is nog zonder slachtoffers van donderdag.

Maar ook de timing komt de regering-Biden uiterst slecht uit. Afgelopen donderdag werden voor het eerst sinds Bidens aantreden weer twee mensen aan Mexico overgedragen in het kader van het ‘Remain in Mexico’-programma. Dat beleid houdt in dat migranten die vanuit Mexico de grens willen oversteken, asiel moeten aanvragen in Mexico en daar op goedkeuring moeten wachten.

Het beleid werd ingesteld door Donald Trump. Zo’n 60.000 mensen zouden door ‘Remain in Mexico’ zijn geraakt. Wachtend in Mexico bleken de migranten vaak een makkelijke prooi voor bendes.

Oordeel van rechter

Op de dag van zijn aantreden maakte Biden een eind aan het programma, maar nu is ‘Remain in Mexico’ terug. Een rechter in Texas oordeelde afgelopen zomer dat het opnieuw moet worden ingesteld.

De regering-Biden bezwoer te zorgen voor humanere omstandigheden voor wachtende migranten, maar breidde het programma tegelijkertijd uit. Waar onder Trump alleen migranten van Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen en Brazilië werden teruggestuurd, geldt het programma inmiddels voor alle landen op het westelijk halfrond. Een besluit dat vooral lijkt te zijn gericht op Haïti. Bovendien wordt het in meer Amerikaanse steden ingezet.

Mensenrechtenorganisaties spreken schande van de uitbreiding – zelfs als het beleid humaner wordt. Zoals Sue Kenney-Pfalzer, bestuurder van ngo HIAS het omschrijft tegen CNN: “Het is als lippenstift op een varken. Het blijft een varken.”