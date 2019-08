Bolsonaro beweert dat ngo's bosbranden hebben gesticht

Beeld REUTERS

Volgens de president zouden ze de branden hebben gesticht nadat de Braziliaanse regering de financiële steun aan de ngo’s had ingetrokken. Bolsonaro noemde de organisaties niet bij naam en leverde ook geen bewijs voor zijn beschuldiging. Hij meende dat Brazilië er hard aan werkt om alle branden onder controle te krijgen.

Het Braziliaanse oerwoud is dit jaar volgens het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek (INPE) getroffen door een recordaantal van bijna 73.000 branden.

Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid van Bolsonaro. De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Hij heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan ​​en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen.

278 procent meer ontbossing

De ontbossing in het Amazonegebied van Brazilië steeg in juli explosief. Het INPE zei dat vorige maand 2254 vierkante kilometer werd ontbost, een stijging van 278 procent vergeleken met een jaar eerder.

Congreslid Nilto Tatto, leider van de milieucommissie in het Braziliaanse Lagerhuis, zei dat Bolsonaro’s ‘verbluffende’ aanval op de ngo’s een rookgordijn was om de ontmanteling van dertig jaar milieubescherming in Brazilië te verbergen.

Een andere politieke tegenstander van de president, voormalig presidentskandidaat en milieuminister Marina Silva, kwam met harde kritiek op Bolsonaro. “De Amazone staat in brand. De president zegt dat ngo’s hierachter zitten. Die onwaarheid en deze onverantwoordelijke houding verergert de milieuramp in Brazilië alleen maar.”