Boliviaanse president roept op tot nieuwe verkiezingen

Beeld EPA

Morales zegt ook de leden van de Boliviaanse kiesraad te vervangen. Die kwam door de verkiezingen onder vuur te liggen omdat er fraude zou zijn gepleegd.

De OAS spreekt in haar rapport van ernstige onregelmatigheden en stelt dat het verkiezingsresultaat oncontroleerbaar is omdat er ‘duidelijk manipulaties’ hebben plaatsgehad.

‘De manipulaties van het computersysteem zijn van zo’n grote omvang dat Bolivia dit tot de bodem moet uitzoeken en de verantwoordelijken moet aanwijzen’, stelt het rapport. Volgens de OAS is het statistisch onwaarschijnlijk dat Morales de 10 procent meerderheid had waarmee hij de verkiezingen in de eerste stemronde zou hebben gewonnen.

Morales won de verkiezingen op 20 oktober nipt in de eerste ronde. Er kwam veel kritiek op de telling, omdat die een dag werd stilgelegd toen het erop leek dat er een tweede stemronde nodig zou zijn. Na de stillegging won Morales opeens eenvoudig.

Paus Franciscus heeft de verschillende partijen in Bolivia opgeroepen de rust te bewaren.

Beeld AFP

Beeld AFP