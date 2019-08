Bolivia zet super-Boeing in tegen bosbranden

Het immense toestel heeft vrijdag zijn eerste lading uitgestort over de branden in het Chiquitanía-gebied, in de regio Santa Cruz in het zuidoosten van het land nabij de grens met Brazilië en Paraguay. De vlammen zouden daar inmiddels 32 procent van het woud hebben vernietigd. Er zijn 1.871 gezinnen uit 11 gemeenten en 35 inheemse gemeenschappen getroffen.

Doel van de eerste operatie van de Boeing SuperTanker was het isoleren van de waterkrachtcentrale Ipiás, die een groot deel van het gebied van stroom voorziet.

Het toestel, dat de Boliviaanse regering voor tien dagen heeft gehuurd van een Amerikaanse firma, zal verder worden ingezet boven de Tucavaca-vallei in de Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld dat zich uitstrekt over delen van Brazilië, Bolivia en Paraguay.

Vervolgens zal het vliegtuig ook blusoperaties uitvoeren in de bergen van Otuquis, het zuidelijk gelegen Charagua aan de grens met Paraguay en in het noorden in de regio’s San Matías, San Rafael en San Miguel de Velasco.

Het immense Boeing 747-blustoestel vrijdag bij aankomst op de luchthaven Viruviru van Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. Beeld AFP