Boetsja wil kerst vieren, ondanks een jaar vol gruwelijkheden

Boetsja, waar de Russen eerder bruut huishielden, maakt zich op voor kerst. Maar hoe gaan ze om met de verschrikkingen van afgelopen jaar? En met de dreiging van een nieuw Russisch offensief? ‘Ik ben bang dat daar straks te veel mensen samenkomen. Levensgevaarlijk.’

Hoe vier je kerst in een plaats waar meer dan vierhonderd bewoners zijn vermoord en waar zoveel andere gruwelen zijn gebeurd, zoals verkrachtingen en martelingen? Kun je er bijvoorbeeld een grote kerstboom neerzetten op een centrale plek?

Het antwoord op die laatste vraag mochten de bewoners van Boetsja zelf geven – en in meerderheid zeiden die ja. En dus staat er een flinke kerstboom op een plein in het centrum, feestelijk versierd, met drank- en voedselstalletjes ernaast. Voor velen is de boom een teken van hoop, na die vreselijke eerste weken van de oorlog toen de Russen Boetsja hadden bezet.

Toch heeft inwoner Alex Timosjenko nog steeds zijn twijfels. Hij staat met een beker warme koffie in zijn hand naar de boom te kijken. “Het is natuurlijk leuk voor kinderen, maar ik had het niet gedaan.”

Timosjenko is tijdens de Russische bezetting in Boetsja gebleven en vindt dat hier te veel is gebeurd en nóg gebeurt. Vanochtend werd hij opgeschrikt door een laag overvliegende raket die even verderop met een keiharde knal insloeg. “Ik zag hem ongeveer twintig meter boven mij langs vliegen,” zegt Timosjenko, die niet meer naar de schuilkelder gaat als het luchtalarm klinkt.

Onoverwinnelijkheidstent

Vlak bij de kerstboom in Boetsja staat een zogeheten ‘onoverwinnelijkheidstent’, zoals die op meer plekken in het hele land zijn neergezet. Daar is verwarming en stroom en kunnen inwoners bijvoorbeeld hun telefoon opladen. Binnen is het druk. Aan een lange tafel werken mensen op laptops, aan de andere kant zitten moeders met kinderen die op hun telefoons spelletjes spelen.

Olena Lavrentieva is er met haar dochter Zlata (8), beiden gekleed in skibroeken. “Als het -3 is, dan is het binnen 10 of 12 graden,” zegt Lavrentieva. Soms doet de verwarming het even. Elektriciteit is er vaker niet dan wel.

Ze hebben alleen de eerste twee weken van de bezetting in Boetsja meegemaakt en konden toen vertrekken naar Kiev, met haar zieke vader. “Hij was al ziek, maar dat werd erger door de oorlog. Toen we in mei weer naar huis terugkeerden was dat eigenlijk te veel gedoe en is hij hier in Boetsja gestorven.”

Ook al is ze sinds de oorlog haar baan in Kiev kwijt, ze wil juist graag kerst vieren en is blij met de boom. “We doen het zelfs twee keer. Op 25 december en op 7 januari.” Die laatste datum hoort bij het kerstfeest van de orthodoxe kerk van Oekraïne, die voor het eerst toestemming heeft gegeven om kerst op 25 december te vieren. Het is daarmee een breuk met de Russisch-orthodoxe kerk waarvan de patriarch achter Poetin staat. “Twee keer kerst is voor mijn dochter ook leuk, dan krijgt ze twee keer cadeaus.” Zlata, die de boom ‘prachtig’ vindt, zegt dat ze een pluchen eend wil voor kerst.

Tekst gaat door onder de foto.

Mikola Tsjorni (61) zag in maart hoe Russische militairen in Boetsja een jonge vrouw meenamen naar het huis van zijn overburen. Er klonk een tijdje gegil, daarna werd ze op straat, samen met drie mannen doodgeschoten. Beeld Hans Jaap Melissen

Inmiddels herbegraven

Intussen hangt er wel een nieuwe schaduw van angst over Boetsja, omdat de Oekraïense regering heeft gezegd dat er mogelijk een nieuwe Russische aanval op Kiev komt, in het nieuwe jaar. Los van de vraag of de regering dit werkelijk denkt of gebruikt om de aandacht voor Oekraïne op peil te houden; het heeft effect op de inwoners. Iedereen die we in Boetsja spreken, zegt er bang voor te zijn.

Als iemand weet wat de komst van de Russen betekent, is het Mikola Tsjorni (61). Hij zag in maart hoe Russische militairen een jonge vrouw meenamen naar het huis van zijn overburen. Er klonk vervolgens een tijdje gegil en daarna werd ze op straat, samen met drie mannen doodgeschoten. Haar lichaam bleef een paar dagen op straat liggen en toen mochten buurtbewoners haar begraven in een tuin. Tsjorni heeft lang last gehad van wat hij heeft gezien, maar voelt zich nu beter. Hij is inmiddels ook door de Oekraïense justitie als getuige gehoord. “Ze lieten mij foto’s zien van Russen en de helft kon ik herkennen.” Toch weet hij nog steeds niet wie de vrouw was, die inmiddels is herbegraven. “In ieder geval niet uit onze buurt.”

Ondanks alles viert Tsjorni dit jaar ook kerst, op de 25ste. “Omdat steeds meer mensen dat die dag doen. Ik vier het met mijn gezin.” Zijn vrouw die was gevlucht, is weer terug uit Italië. Mochten de Russen terugkomen dan stuurt hij weer iedereen weg. “Maar ik blijf zelf gewoon in Boetsja.”

Levensgevaarlijk

Intussen probeert een team van arbeiders de daken van de drie appartementengebouwen in het wijkje van Mikola Tsjorni nog net voor de kerst te repareren. Een van hen, Sergei Savtsjoek, denkt dat dit gebeurt met geld van een Duitse ngo. Hij werkt graag aan de wederopbouw van zijn land, ondanks de gevaren die er nog steeds zijn. “Toen het luchtalarm vanmorgen afging zijn we gauw aan een kant van het gebouw gaan staan. Want kijk, aan de andere kant ligt een verdeelstation voor elektriciteit.”

Ook Tsjorni maakt zich zorgen om de raketdreiging. “Die grote kerstboom vind ik prima hoor, leuk voor de kinderen. Maar ik ben bang dat daar straks te veel mensen samenkomen. Levensgevaarlijk. Waar moeten die zo snel heen als er weer raketten aankomen?”